INTERVIEW. Remco Evenepoel wilde het WK ook na zware Vuelta niet laten vallen: “Maar of ik nu win of niet, mijn jaar is nu al geslaagd”

WK WielrennenRemco Evenepoel daalde af van zijn Vuelta-troon naar de andere kant van de wereld, maar dat was geen plezierreisje. Met een hese stem en duidelijk vermoeide ogen liet hij vrijdag een eerste keer in zijn WK-kaarten kijken. “Woensdag kon ik bijna niks zeggen. Nu wel: “Ik wil de wereldtitel.”

Remco, een logische eerste vraag: In hoeverre ben jij mentaal en fysiek hersteld van de Vuelta en de reis?

“Genoeg. Ik heb twee dagen geen fiets aangeraakt en dan woensdag in het veelbesproken overslapingsritje vijftig minuutjes in het zadel gezeten. Donderdag was dat al anderhalf uur en vrijdag nog een beetje langer. Die kalme dagen hebben mij deugd gedaan. IK voel mij elke dag verbeteren. Vandaag was de eerste keer dat ik mij op de fiets hersteld voelde, maar als ik op bed lig, voel ik dat mijn ogen nog steeds sneller dichtvallen dan normaal.”

Jouw stem klinkt zwaar. Is dat het begin van een verkoudheid of eerder door de vermoeidheid?

“Dat is door de fameuze kreet van zondag na de aankomst in Madrid. Ik had in de slotrit nog niet veel gezegd en toen ik over eindstreep bolde, heb ik mijn stembanden schor geschreeuwd . Ik ben hees, maar het gaat al beter. Eergisteren kon ik bijna niks zeggen.”

Volledig scherm © BELGA

Was het de voorbije dagen vooral nagenieten of afzien?

“Een beetje de combinatie van beiden. De reis naar Australië was niet de kortste en de laatste week van de Vuelta was erg lastig.”

Misschien wel iets minder lastig nadat Roglic afstapte?

“Dat durf ik niet te staven met cijfers. Ook zonder Roglic is er in die laatste dagen hard gekoerst. Ik voelde mijn lichaam steeds meer afbrokkelen. De voorbije dagen stonden vooral in het teken van herstel, maar ik heb zeker kunnen genieten, weliswaar met komende zondag in het achterhoofd.”

Volledig scherm © BELGA

Was het WK afzeggen ooit een optie?

“Ik heb nog maar één WK gemist. Dat was het WK in Imola door mijn val in de Ronde van Lombardije. Ik vind een WK belangrijk en laat dat niet zomaar liggen.”

Als je naar de statistieken van dit seizoen kijkt, ben je de beste tijdrijder van het jaar. Zie je dat zelf ook zo?

“Ik vind dat ik een mooie regelmaat in mijn tijdritten heb dit jaar, ook cijfermatig. Mijn slechtste resultaat in een tijdrit is de tweede plaats. Als ik op die statistiek kan verder borduren, zou dat heel goed zijn, maar voor mij is er geen druk meer. Mijn seizoen is al meer dan geslaagd. Of ik nu tweede eindig of tiende dat zou niks aan mijn jaar veranderen.”

Als je wint, gaat er wel wat veranderen.

“Dat wel. Begrijp mij niet verkeerd. Ik wil hier graag winnen.”

Volledig scherm © Photo News

Volgens parcoursbouwer Scott Sunderland was je beter nog even naar huis geweest en later naar Australië gevlogen om meer kans te maken op de zege.

“Ik heb dat ook gelezen. Wel, ik heb de voorbije week - tussen Vuelta en WK - al drie maanden geleden ingepland. Later vliegen was dus geen optie, zeker omdat ik weet hoe het in België was na mijn eindzege. Veel rust zou ik daar niet gekend hebben. Zo snel mogelijk naar hier komen, was het beste in functie van mijn herstel, maar ik ga ook blij zijn wanneer ik binnen twee weken thuis ben en eindelijk kan vieren met familie, vrienden en heel België. Liefst met een wereldtitel erbij.”

Jouw belangrijkste concurrenten Ganna, Küng en Bissegger hebben een andere voorbereiding achter de rug. In hoeverre wordt dat bepalend?

“Ze hebben weinig competitie gereden. Er wordt altijd gezegd dat je na een grote ronde een tand groter kan rijden, dus ik hoop daarvan te profiteren. Ik voel mij hier elke dag verbeteren. Als ik mij zondag fris voel en niet meer wordt aangevallen door vogels kan er veel.”

Vogels?

“Op training kwam een vrij grote vogel wel zeer dicht bij en die bleef mij maar volgen. Blijkbaar gebeurt dat vaker in Australië.”

Volledig scherm © Photo News

Met die nieuwe tijdrithelm van Specialized zie je er toch al een beetje uit als een vogelverschrikker. Jouw ploegmaat Yves Lampaert rijdt er nog niet mee. Waarom jij wel en hij niet?

“Onze rugpositie in een tijdrit is anders. Yves zijn rug is boller. Mijn rug ligt vrij plat en bij die oude tijdrithelm stak de punt van de helm uit. Dat zorgde voor turbulentie in de nek. Bij mijn nieuwe tijdrithelm is die punt afgezaagd, zodat de windflow over mijn rug loopt. Ik heb het een hele winter getest en het resultaat is sprekend. Het is ook nodig om krachtpatsers als Ganna en Küng te kunnen kloppen. Ik beschik niet over hun power niet, ik moet mijn aerodynamica ten volle kunnen benutten.”

Hoe belangrijk is de aerodynamica op deze tijdrit?

“Zeer belangrijk. Bergop kan je gemakkelijk 1km/u sneller rijden met een betere aero-positie. Zeker omdat de wind op de klim in het nadeel blies. Voor mij is dat goed. De laatste zes kilometer zijn dan weer volledig vlak. Daar hoop ik echt het verschil te maken met mijn tijdritpositie. Het is dan aan Sven Vanthourenhout om mij te gidsen zodat ik hem blind kan vertrouwen en niet tegen een paaltje knal.”

Het is een korte tijdrit van 34 kilometer. Speelt dat in jouw nadeel?

“De tijdrit zal wel langer duren dan de WK-tijdrit van vorig jaar. Ik gok tussen de veertig en drieënveertig minuten. Er staat ook wat wind. Het zal zeker niet zo rap gaan als in Alicante, toen reed ik 55,7 km/u en dat was een vlakke tijdrit met een paar bochten.”

Volledig scherm © Photo News

Hoe lastig is het parcours?

“Lastig. Vierhonderd hoogtemeters is niet min en ze liggen allemaal in het begin van de tijdrit. Eigenlijk moet je dus rekenen vierhonderd hoogtemeters op twintig kilometer. Dat is stevig. Ik zal mijn laag gewicht daar nodig hebben. Ik vergelijk de klim met een Vlaamse helling, een halve Berendries. Daar zal in de tweede ronde het verschil worden gemaakt. Wie dan nog overschot heeft en de gas opendraaien, maakt een grote kans.”

Zie jij jezelf als topfavoriet?

“Ik heb net de Vuelta gewonnen. Ik voel niet veel.”

Voor titelverdediger Filippo Ganna ben jij de topfavoriet.

“Het is typisch Italiaans om de druk van hun schouders duwen. Mooi dat hij dat zegt, maar hij won de laatste twee WK’s, dan ben je automatisch de enige topfavoriet, ook al was zijn seizoen niet zo dominant als vorig jaar. Ook Bissegger gaf mij op het EK een sterke indruk. Met Tadej Pogacar ben je ook nooit klaar. Ik zie een achttal kanshebbers en reken daar zeker Yves Lampaert bij. Het parcours bevat 44 bochten en na de eerste tijdrit van de Tour weet iedereen dat Yves de koning van de bochten is in een tijdrit.”

Lees ook.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA