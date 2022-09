INTERVIEW. Oumi Rayane (22) over Remco, de Vuelta, hun nakende huwelijk en het lot van de rennersvrouw: “Wij krijgen nog te vaak het gevoel dat we niet thuishoren in de koers”

Wielrennen“Mijn wekker staat al klaar.” Al is het niet helemaal duidelijk waar Oumaïma Rayane (22) - Oumi voor de vrienden - het meest naar uitkijkt: het nachtelijke WK wielrennen of de thuiskomst van haar lief - sorry: verloofde - twee dagen later. “Voor de mensen is Remco een kampioen. Een vedette. Een idool. De Vuelta-winnaar. Maar voor mij is Remco mijn jeugdlief en binnenkort mijn man.”