INTERVIEW. Michel Wuyts nadat hij op WK wielrennen als rockheld werd toegejuicht: "Verbittering heeft plaatsgemaakt voor dankbaarheid”

Wielrennen Van der Poel sluit bondgenoot­schap met Van Aert niet uit: “Wout en ik hebben al bewezen dat we elkaar soms nodig hebben”

24 september “Ik zou niet aan de start staan als ik niet dacht dat ik een rol van betekenis kon spelen”, zegt Mathieu van der Poel. Hij weet wel: “Van Aert is topfavoriet. Dan is het aan de Belgen om de koers in handen te nemen.” Maar een bondgenootschap is niet uitgesloten.