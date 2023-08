IN BEELD. Victoriaans Hilton-hotel dat gerenoveerd werd voor 14 miljoen euro: hier slapen Remco Evenepoel en co tijdens ‘Super-WK’

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lotte Kopecky is er al en later wordt ook de rest in verspreide slagorde verwacht. Remco Evenepoel zakt na de verkenning van enkele Vuelta-ritten in het noorden van Spanje woensdag af naar Schotland, de rest komt donderdag aan.

Jasper Stuyven vliegt dan in vanuit Monaco, Victor Campenaerts vanuit Calpe nadat hij warempel nog de moed vond om tussen de Tour en het WK een trainingsstage in te lassen. Wout van Aert en co vertrekken donderdag met de rest van de Belgische delegatie vanuit Zaventem.

De bestemming: het DoubleTree by Hilton Dunblane Hydro. Een Victoriaans hotel op een boogscheut van Stirling met een verhaal. Het gebouw dateert uit de 19de eeuw en was meteen bekend als kuuroord met uitstekend bronwater. Een oase van rust in een typisch Schots landschap.

In de Eerste Wereldoorlog zou het gebouw omgevormd worden tot een militair hospitaal. Toen het in 1946 eindelijk weer zijn bestemming als hotel kreeg, brandde de noordervleugel af. Dankzij een paar alerte brandweerlieden en achtergebleven Poolse soldaten werd het gebouw gered.

Na een reeks overnames belandde het gebouw in 2008 in handen van het Hilton-imperium. De renovatiewerken ter waarde van 14 miljoen euro gaven ‘The Hydro’ uiteindelijk zijn huidige gelaat. Met Nick Nairn werd ook nog eens een Schotse sterrenchef aangetrokken om er een culinaire trekpleister van te maken.

Het gebouw huisvest naast een restaurant ook 200 kamers, een zwembad, een trouwzaal, een cocktailbar, een sauna, een fitnesszaal en meerdere vergaderruimtes. De prijzen in het DoubleTree by Hilton Dunblane Hydro variëren van 133 euro per nacht voor een eenpersoonskamer tot 338 euro per nacht voor een suite.

Op Booking.com zijn de meningen met een 7,7 op 10 overwegend positief, maar hier en daar toch ook verdeeld. “Te duur voor een soms ietwat verouderde accomodatie”, weerklinkt het bij momenten in de reviews. Afwachten welke recensie de Belgische wielerbond straks geeft.

Bondscoach Vanthourenhout en co maakten in elk geval wel hun huiswerk op geografisch vlak. Een nog centraler gelegen hotel dan het DoubleTree by Hilton Dunblane Hydro is in de buurt van het WK wielrennen bijna niet vinden.

Naar Glasgow - de aankomstplaats van alle wegritten - is het vanuit ‘The Hydro’ 50 kilometer. Edinburgh - startplaats van de wegrit bij de mannen - ligt op 70 kilometer. Stirling - de plaats waar het in het tijdrijden te doen is - situeert zich op amper 10 kilometer.

Nu enkel nog hopen dat er geen luidruchtige tieners op de gang liggen...

Waarom een ‘Super-WK’? Het WK in Glasgow moet het grootste wielerfeest ooit worden. De komende weken worden er immers niet enkel de wereldkampioenschappen in het wegwielrennen gereden, ook onder meer de WK’s baanwielrennen, mountainbike, BMX, Gran Fondo en paracycling staan op het programma. Het idee komt van de UCI en voorzitter David Lappartient en het plan is om elke vier jaar een ‘Super-WK' te plannen.

