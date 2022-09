“Ik heb niet zo vriendelijk gevraagd om te stoppen. Daarna hebben ze politie gebeld”: Van der Poel over nachtelijke arrestatie na ruzie met tieners op hotel

WK wielrennenVoor Mathieu van der Poel is het WK wielrennen in Wollongong in mineur geëindigd. De Nederlander zat tot 4 uur zondagochtend bij de politie na een uit de hand gelopen ruzie met enkele tieners op hotel en gaf na één uur koers op. Zijn paspoort zou bovendien zijn ingetrokken tot 23 oktober. Intussen raken steeds meer details bekend: zo sliep een verkouden Van der Poel op een andere verdieping dan zijn ploegmaats, die van niets wisten. Van der Poel zelf sprak vóór de race zelf over de feiten. “Ik heb niet zo vriendelijk gevraagd om te stoppen. Daarna hebben ze de politie gebeld en werd ik meegenomen.”

Het gebeurt wel eens dat WK-favorieten een slapeloze nacht kennen voor een WK-wegrit. Maar wat Mathieu van der Poel in Wollongong overkwam, was ongezien. De Nederlander werd gearresteerd door de Australische politie na een uit de hand gelopen ruzie op hotel. Aanvankelijk zou Van der Poel met ploegmaat Jan Maas op de kamer liggen, maar dat is niet van gekomen. De viervoudige wereldkampioen veldrijden kreeg eerder deze week een andere kamer toegewezen en sliep daar afgelopen nacht met zijn vriendin, Roxanne Bertels. Van der Poel zou verkouden zijn geweest.

Quote Ik lag vroeg in bed en heel veel kinderen op de gang van mijn kamer vonden het nodig om continu aan te kloppen. Na een paar keer was ik er klaar mee. Mathieu van der Poel

“Mathieu is om 21 uur gaan slapen. Er waren op de gang twee kamers met kinderen en er was continu gedoe. Er werd op deuren geklopt, na de derde keer is Mathieu naar de gang gegaan. Er waren geen ouders bij die kinderen, Mathieu is daarop uitgevlogen”, aldus ploegleider Christoph Roodhooft. “Het was ondertussen middernacht, uiteindelijk werd de politie gebeld en moest Mathieu een verklaring afleggen. Ik was er niet bij, maar ik kan me moeilijk inbeelden dat Mathieu van der Poel een meisje heeft geduwd, zoals verklaard werd door de tegenpartij.”

Ook ‘MVDP’ zelf reageerde vóór de race op het voorval. “Ik lag vroeg in bed en heel veel kinderen op de gang van mijn kamer vonden het nodig om continu aan te kloppen, terwijl ik wou slapen voor een belangrijke dag”, deed Van der Poel bij Sporza zijn verhaal. “Na een paar keer was ik er klaar mee. Ik heb niet zo vriendelijk gevraagd om te stoppen. Daarna hebben ze de politie gebeld en werd ik meegenomen.” Van der Poel gaf aan te hopen dat hij op adrenaline kan rijden, maar hij kneep na één uur wedstrijd de remmen dicht. Het WK wielrennen was zo al vroeg een topfavoriet kwijt.

Van der Poel dook na zijn opgave meteen een camper van de Nederlandse bond in. Christoph Roodhooft deed daar verder het verhaal. “We waren pas om 4 uur terug, Mathieu sliep pas om 7 uur. Hij heeft werkelijk in een cel gezeten, hé. We zijn hier zeer duidelijk aan de andere kant van de wereld. Hij wordt voorlopig niets ten laste gelegd, het ging om een verklaring.”

Dinsdag voor de rechtbank

Volgens onze bronnen zou Van der Poels paspoort afgenomen zijn en moet hij dinsdag voor de rechtbank verschijnen. MVDP zou vannacht bovendien op borgtocht vrij zijn gekomen. “We hebben alleszins niets betaald. Mathieu is zeer ontgoocheld na die maanden training.”

“Overmorgen moet hij naar de rechtbank”, aldus Roodhooft. “Volgens de politieofficier die we zagen, wordt het wellicht geen probleem om zijn paspoort terug te krijgen. Dat is hier klaarblijkelijk de normale procedure.”

Volgens het statement van de politie verklaarden de twee tieners dat Van der Poel hen duwde. Eén van de twee liep daarbij een kleine verwonding aan de elleboog op. MVDP moet dinsdag voor de lokale rechtbank van Sutherland verschijnen en zich verantwoorden voor een klacht van agressie.

Mollema: “Dachten eerst dat het een grapje was”

“Het was best een bizar verhaal”, vertelde ploegmaat Bauke Mollema. “We hoorden het in de camper en dachten eerst dat het een grapje was. Dit maak je niet elke dag mee. Maar het was serieus, voor hem enorm balen. Het is wel begrijpelijk dat hij daarna afstapt.” Mollema vertelde dat Van der Poel op een andere verdieping had gelegen. “Ik heb in ieder geval nergens last van gehad. Mathieu zei in de auto op weg naar de start al niet veel. De precieze details weet ik niet, maar hij heeft een slechte nacht gehad.” Dylan van Baarle bevestigde dat Van der Poel zich elders in het hotel had bevonden. “Hij sliep bij zijn vriendin op een andere etage.”