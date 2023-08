Iets voor Evenepoel en Pogacar? Volgend WK-parcours volgens eerste berichten iets voor klimmer-punchers

KIJK. Een welverdien­de ad fundum: Kopecky geniet na wereldti­tel en speech van glaasje champagne

Vijftig jaar! Zo lang duurde het godbetert voor Nicole Van den Broeck een opvolgster kreeg. Maar kijk: hier is ze dan. Lotte Kopecky is de nieuwe wereldkampioene wielrennen bij de vrouwen-elite, na een staaltje absolute en verpletterende heerschappij. Kopecky blééf in Glasgow inhameren op de concurrentie. Tot ze kraakte. Dus was die ad fundum achteraf in het hotel méér dan terecht.