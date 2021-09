“Hield geen rekening met plek naast podium”: meest ondankbare plaats voor Jasper Stuyven in net zijn thuis-WK

De vierde plek op een WK volstond niet voor Jasper Stuyven. Dat viel kinderlijk eenvoudig aan zijn lichaamstaal af te lezen. In zijn Leuven kreeg hij een kans in de schoot geworpen om het po­dium te bestijgen voor een uitzinnig Ladeuzeplein. Het had wat geweest, maar hij greep er in een sprint met vier om de tweede plek net naast. Zijn ontgoocheling kanaliseren, lukte kort na de aankomst maar erg moeizaam. “Ik ben er niet goed van”, zei Stuyven. “Doodjammer is het. Ik denk dat het niet meer dan normaal is dat ik zwaar teleurgesteld ben. Het was vrijwel uniek om door deze menigte te mogen rijden. Ik heb meermaals kippenvel gehad. Het was op zich geweldig eigenlijk, maar het is gewoon klote dat ik nog gevloerd word door die jongens en geen medaille pak.”

Dat Stuyven diep in de finale de meest vooruitgeschoven Belg was, stond eigenlijk niet in het scenario dat bondscoach Sven Vanthourenhout voor ogen had. Stuyven had de lead-out voor Van Aert moeten zijn, maar dat ging dus niet door. “Op het moment dat Alaphilippe gaat, had Wout me net gezegd dat hij niet zijn ­beste dag had. Dat was voor mij ook een beetje ambetant. Ik had al wat brandjes moeten blussen en dat voelde ik wel. We rijden als ploeg een heel goede koers. Er was gewoon niets aan Alaphilippe te doen. Of Van Aert vroeger had moeten aangeven dat hij geen goede benen had? Achteraf is het makkelijk praten natuurlijk. Het had misschien net iets anders kunnen lopen als hij het vroeger had aangegeven, maar dan nog. Het is zeker geen verwijt naar hem toe. Ik denk dat we het plan goed uitvoerden, maar helemaal is het niet gelukt natuurlijk, daarvoor had Wout moeten winnen. Toen de wedstrijd in een beslissende plooi viel, waren we met drie mee. Dan kan je moeilijk zeggen dat we de koers te hard maakten.”