Het WK-parcours uitgelicht: zaak van ‘bombarderen of controleren’, “Wout krijgt het hier niet cadeau”

Zo, dat zit lekker in het geheugen. Ruim honderd kilometer, met koffiestop bij kledingfabrikant Bioracer, trainden de Belgen gisteren op het regenboogtraject. Niet dat het nog grote geheimen blootlegde, maar toch: een opfrisbeurt kon geen kwaad. “Makkelijk, hoor ik links en rechts”, aldus local kid Jasper Stuyven. “Het tegendeel is waar. De opeenvolging van hellingen en het veelvuldig draaien en keren maken het best wel pittig en stressvol. Op den duur kan dat voor vermoeidheid zorgen. Zeker diep in de finale. Dan kan het rap gaan. Offensief ingestelde types raken geïnspireerd. Voor je ’t goed en wel beseft rijdt een groepje weg. En loop je achter de feiten aan.”

Laatste Flandrien-ronde

Een groep zonder Belgen die tussen de mazen van het net glipt: Lampaert wil het niet gedroomd hebben. “Dat scenario moeten we absoluut vermijden. We mogen niet in de verdediging geraken.” Zelf schat hij de laatste Flandrien-ronde daarbij in als cruciaal. “Daar zal de koers definitief openbreken. Andere landen zullen er volle bak beginnen demarreren. En wij zullen moeten counteren. Of tenminste toch Wout zo goed mogelijk vooraan proberen houden.” Campenaerts beaamt. “In die fase van de wedstrijd hebben we al wat kilometers en hellingen in de benen. En riskeert het peloton niet zó groot meer te zijn. De beklimmingen van het Leuven-circuit vind ik dan weer niet zo selectief. Het is er technisch, oké. Positionering wordt belangrijk. Maar voor doorgewinterde profs mag dat geen probleem zijn.”

‘Muurtje’ Wijnpers

Geknipt voor Van Aert? Dat is het zeker. “Wout moet gewoon in de eerste groep aan de streep geraken. Hoe groot die groep is, maakt op zich niet zoveel uit”, vindt Campenaerts. Al is het uitgerekend de jongste van de bende, Remco Evenepoel, die waarschuwt voor misplaatste overmoed. “We zijn met z’n allen klaar voor de oorlog. En dat zal nodig zijn. Want Wout zal het hier niet cadeau krijgen.” Valkuilen voor een beresterke Van Aert ontdekte hij niet echt. Al kwam hij toch redelijk onder de indruk van de... Wijnpers. «Echt ‘een muurtje omhoog’. Dat nadien nog wat blijft oplopen.”

Het slotwoord is voor huisanalist Tom Boonen. Die de twee mogelijke tactieken op dit parcours perfect samenvat: “Bombarderen of controleren. Sommige ploegen zullen aansturen op een sprint, anderen gaan proberen de boel kapot te rijden en die sprinters te isoleren. Maar één zaak staat vast: we krijgen een heel mooie wedstrijd te zien zondag.”

TOTAALAFSTAND: 268,3 kilometer

TOTAAL AANTAL HELLINGEN: 42

TOTAAL HOOGTEVERSCHIL: 2.562 meter

START IN ANTWERPEN

Starten doet het WK op de Grote Markt in ’t Stad om 10u25. Van daaruit gaat het via een ‘lokale’ neutrale lus van 9,1 kilometer en een aanlooptraject van 55,1 kilometer zuidwaarts over Wilrijk, Kontich, Waarloos, Walem, Mechelen, Bonheiden, Keerbergen, Tremelo, Werchter, Rotselaar en Herent een eerste keer naar het Leuven-circuit.

LEUVEN-CIRCUIT

Het Leuven-circuit, in totaal 15,5 kilometer lang, is uitgetekend in Leuven en bevat vier hellingen:

* Keizersberg

Lengte: 290m, gemiddeld stijgingspercentage: 6,6%, maximum stijgingspercentage: 9%

* Decouxlaan

Lengte: 975m, gemiddeld stijgingspercentage: 2,5%, maximum stijgingspercentage: 6%)

* Wijnpers

Lengte: 360m, gemiddeld stijgingspercentage: 8%, maximum stijgingspercentage: 9%

* Sint-Antoniusberg

Lengre: 230m, gemiddeld stijgingspercentage: 5,5%, maximum stijgingspercentage: 11%).

Wordt anderhalve keer aangedaan na de aanloop vanuit Antwerpen (km 55,1-74,2), vier keer na het eerste Flandrien-circuit (km 122,9-185,2) en tweeëneenhalve keer als apotheose (laatste 34,3 kilometer)

FLANDRIEN-CIRCUIT

Het Flandrien-circuit, in totaal 32,18 kilometer lang, is uitgetekend in de Druivenstreek (Huldenberg, Terlanen, Overijse, Eizer, Tervuren, Neerijse) en bevat vijf hellingen:

* Smeysberg

Lengte: 700m, gemiddeld stijgingspercentage: 8,8%, maximum stijgingspercentage: 16%

* Moskesstraat

Lengte: 550m, gemiddeld stijgingspercentage: 8%, maximum stijgingspercentage: 18%

* Taymansstraat/S-bocht Overijse

Lengte: 738m, gemiddeld stijgingspercentage: 5,5%, maximum stijgingspercentage: 18%

* Bekestraat

Lengte: 439m, gemiddeld stijgingspercentage: 7,5%, maximum stijgingspercentage: 15%

* Veeweidestraat

Lengte: 480m, gemiddeld stijgingspercentage: 5,2%, maximum stijgingspercentage: 12%

Wordt twee keer aangedaan: na het eerste Leuven-circuit (km 80,7-110,9) en net voor de finale (km 191,7-221,9), waarbij de lus telkens wordt afgerond met een tweede beklimming van de Smeysberg.

AANKOMST IN LEUVEN

De finish van het WK ligt op de Geldenaaksevest in Leuven. Na de afdaling van de Sint-Antoniusberg en een bocht naar links, lopen de laatste 750 meter licht op aan gemiddeld 2,2% en met een maximum stijgingspercentage van 5%.

