Het WK-parcours in Glasgow doorgelicht: festival aan bochten met bultje van 200m als scherprechter

WK wielrennen Junior Vlad Van Mechelen zorgt voor nieuw eremetaal in Australië en sprint naar brons: “Ik had benen uit de duizend”

De beste in koers was hij niet. Dat was de Portugees Antonio Morgado, die zilver pakte. Misschien hoorde Vlad Van Mechelen zelfs niet bij de beste drie, maar de 18-jarige krachtpatser uit Bertem won wel brons bij de junioren dankzij een slimme positionering in de eindsprint. “Ik wist dat ik van achteruit met hoge snelheid aan de spurt moest beginnen.”