GOUD! Evenepoel knalt als eerste Belg ooit naar wereldtitel in het tijdrijden bij de elite, Van Aert kent offday

Wuyts & Vlaeminck “De Belgen hebben een fantasti­sche Tour gereden, dat belooft voor het WK”

De Tour zit erop, maar in onze HLN-podcast ‘Wuyts & Vlaeminck’ praten onze analisten nog na over de meest spraakmakende Tour in tijden. “Ik vind dat de Belgen geschitterd hebben tijdens deze Tour”, aldus bondscoach Sven Vanthourenhout. “De hele wielerwereld zal kijken naar de Belgen als je met zo’n kopmannen start op het WK in Glasgow”, aldus Michel Wuyts. Luister hierboven naar de volledige aflevering van de HLN-podcast ‘Wuyts & Vlaeminck’.