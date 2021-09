Gespot in Leuven: Wout van Aert verkent WK-finale nog eens met veldrijder en jeugdvriend Daan Soete

WK wielrennen Beeld per beeld geanaly­seerd: Roglic heeft Van Aert wél proberen te helpen

28 september Wilde of kon Roglic niet meer doen voor Van Aert in achtervolging op Alaphilippe? Het was één van de grote thema's na afloop van het WK. Alleen: de vraag klopt niet. De Sloveen heeft wel degelijk zijn deel gedaan.