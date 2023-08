Geen topbenen, toch bronzen medaille voor Julie De Wilde: “Geeft veel vertrouwen voor wegrit van zondag”

Wuyts & Vlaeminck “Voor Wout van Aert was dit de grootste kans om ooit wereldkam­pi­oen te worden”

In Glasgow kreeg Wout van Aert een parcours voorgeschoteld dat hem op het lijf geschreven was. De technische plaatselijke ronde met veel draaien en keren zorgde voor een voorspelde slijtageslag. Dat is iets wat Van Aert goed ligt. Hij was - met zijn achtergrond als veldrijder - niet toevallig dan ook de beste Belg in koers. Maar zoals al vaker in zijn carrière botste Van Aert op een nog net iets sterkere Mathieu van der Poel. Volgens Michel Wuyts en Jan Bakelants was het WK in Glasgow de grootste kans voor Van Aert om ooit eens wereldkampioen op de weg te worden. De volgende jaren worden de wereldkampioenschappen gereden in achtereenvolgens Zürich, Kigali en Montreal. Volgens onze analisten liggen de omlopen van die WK’s Wout van Aert op papier net iets minder. “Hoewel hij op de Muur van Kigali niet kansloos is”, voegt Bakelants er fijntjes aan toe. Luister hierboven naar de volledige aflevering van de podcast ‘Wuyts & Vlaeminck’.