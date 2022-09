Franse bondscoach Thomas Voeckler legt druk bij België en spuit mist over Alaphilippe: “Zelfs ík kan niet inschatten of Julian honderd procent zal zijn”

WK wielrennen Onze man in Schepdaal keek mee met fans en pa Evenepoel: “Zeer goed. Maar hij is ontgoo­cheld, zie ik”

Aaah. Net niet. Maar geen Evenepoel-’die hard’ die er deze ochtend, voor dag en dauw, in Schepdaal om treurde. Brons was voor hen, papa Patrick, mama Agna en vriendin Oumi incluis, een gouden applaus waard. Voor wie er trouwens niet genoeg van krijgt... the best is yet to come!

18 september