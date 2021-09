Florian Vermeersch bezorgt België derde medaille op WK: “Bondscoach riep in slotkilometer dat ik sneller dan Wout van Aert reed”

WK wielrennenDe derde Belgische medaille op het WK wielrennen in eigen land is binnen. Florian Vermeersch (22) strandde op 't Zand op 11 seconden van winnaar Price-Pejtersen. De Deen fietste als laatste van het pak Luke Plapp uit de hot seat. Jenno Berckmoes werd 22ste.

Missie volbracht voor Florian Vermeersch. Onze landgenoot - profrenner bij Lotto Soudal - ging voor het podium en slaagde in zijn opdracht. Vermeersch - student Geschiedenis en gemeenteraadslid voor Open VLD in Lochristi - reed vooral een sterk tweede gedeelte en klokt af in 34:41.

De 22-jarige Price-Pejtersen kroonde zich tot wereldkampioen door de 30,3 kilometer tussen Knokke-Heist en Brugge ruim tien seconden sneller af te leggen in 34:29.75. Eerder deze maand vlamde Price-Pejtersen ook al naar tijdritgoud bij de beloften op het EK in Italië.

Price-Pejtersen is de opvolger van zijn landgenoot Mikkel Bjerg, die in 2019 voor het derde jaar op rij de wereldtitel bij de beloften pakte. Vanwege de coronapandemie werd vorig jaar het WK tijdrijden bij de beloften geannuleerd. Door het overlijden van landgenoot van Chris Anker Sørensen kreeg de zege ook een emotioneel kantje.

Florian Vermeersch reed in Brugge naar brons bij de beloften.

Florian Vermeersch: “Ik wil geen superspecialist tijdrijden worden”

Het werd nipte, maar Florian Vermeersch mocht aan de meet in Brugge blij zijn met brons. “De winnaar was tien seconden sneller, dus ik kan met mijn derde plaats leven. Eerst was ik wat teleurgesteld, maar nu ben ik wel content", aldus Vermeersch in de tv-studio van Sporza.

“Het plan was om tot aan Dudzele op mijn tellen te passen en niet te hard van stapel te lopen. Na het tweede tussenpunt was het dan de bedoeling om een versnelling te plaatsen en alles te geven. In de slotkilometer riep Sven Vanthourenhout dat ik sneller reed van Van Aert, dat gaf wel ‘moral’.”

“Ik vond het spijtig dat er in 2020 geen WK was voor de jeugd”, vertelde Vermeersch. Onze landgenoot rijdt al bij de profs, maar was vorig jaar al van plan om op het WK in eigen land bij de beloften zijn kans te gaan. “Dat was het plan, ja. Ik ben hier dus wel al even mee bezig.”

“Ik wil geen superspecialist in het tijdrijden worden, maar de komende jaren zou ik toch graag eens top vijf rijden in een lange tijdrit op WorldTour-niveau. Dat is nodig om een eindklassement in een kleine wielerronde na te streven. Mijn droomkoers? Dat is Parijs-Roubaix.”

Volledig scherm © BELGA

Jenno Berckmoes: “Meer wattages geduwd dan gedacht”

Jenno Berckmoes ging vooral naar het WK om te leren en houdt een positief gevoel over aan de 22ste plaats in zijn tijdrit voor beloften. De 20-jarige Jenno Berckmoes, een tweedejaarsbelofte die volgend jaar aan de slag gaat bij Sport Vlaanderen-Baloise, kwam met een tijd van 35.56,77 na 30,3 kilometer over de meet.

“Ik heb deze tijdrit gedaan wat ik kon”, reageerde Berckmoes na zijn aankomst. “Zoals verwacht lag dit parcours met niet helemaal. Voor mij mogen er wat meer klimmetjes inzitten en mag de rit enkele kilometers langer duren, maar het was leuk in eigen land. Ik heb ervan genoten en veel ervaring opgedaan. Ik duwde meer wattages dan vooraf gedacht en ben dus tevreden, zeker omdat ik de voorbije weken met een iets minder goed gevoel fietste.”

Berckmoes wil de komende jaren, bij Sport Vlaanderen-Baloise, stappen vooruit zetten. “Ik wil blijven groeien en veel bijleren, maar alles op zijn tijd. Een WK-tijdrit als vandaag helpt me in mijn ontwikkeling. Ik ga proberen me elk jaar te verbeteren.”

Volledig scherm BELGA PHOTO DAVID STOCKMAN © BELGA

© Photo News