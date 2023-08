Evenepoel vertrokken op hoogtestage naar Andorra en showt regenboogtrui nog drie keer dit jaar

KIJK. Evenepoel kwam zaterdag in België aan na overwinning WK tijdrijden

Evenepoel zal zijn gloednieuwe regenboogshirt in het tijdrijden dit jaar overigens nog drie keer kunnen tonen. Twee keer in de Ronde van Spanje (26/8-17/9), op de openingsdag in de ploegentijdrit in Barcelona en op dag tien in de individuele tijdrit in Valladolid (5 september). En op zondag 15 oktober, één week na de Ronde van Lombardije (7/10), neemt de wereldkampioen ook voor de derde keer in zijn carrière deel aan de Chrono des Nations. Evenepoel won de individuele tijdrit in het Franse Les Herbiers (Vendée) in 2018 als junior, in 2021 was hij vijfde bij de elite (Küng won).