Evenepoel reageert op de kritiek van Eddy Merckx: “Heb veel respect voor hem, maar blijkbaar is dat niet wederzijds”

Evenepoel: “Het is altijd wel iets. Hij (Eddy Merckx, nvdr) moet altijd iets zeggen. En dat is jammer. Ik heb heel veel respect voor hem, maar dat is blijkbaar niet wederzijds. Misschien pikt het nog steeds dat ik niet in het team van zijn zoon koers. Jammer dat hij dat moet zeggen voor zo’n belangrijk moment. Eigenlijk trek ik er mij weinig van aan, maar het is spijtig. Ik kijk er naar op qua palmares en zijn prestaties, maar er is altijd commentaar. Jammer. We doen zo ons best, ik sta hier niet om de selectie iets te flikken ofzo.”

Een Nederlandse journalist stelde Evenepoel ook de vraag of hij wereldkampioen kan worden. Dat wuifde Remco prompt weg. “Ik wereldkampioen? Volgende vraag.” Waarna Evenepoel toch: “We hebben één plan. Je weet nooit in de koers, maar dat is niet het plan waarmee we aan de start zullen verschijnen. De rolverdeling? Dat zien we over twee dagen. We weten echt nog niks buiten dat we één ultieme kopman hebben waar we alles voor moeten doen. Voorts kent niemand zijn echte rol. (lacht) Buiten Tim (Declercq, red.) misschien.” Algemene hilariteit volgt. “Wout naar de meet gidsen is het ideale scenario. Maar momenteel valt niets te voorspellen. Het is een lange koers met onderweg enkele klimmetjes. Wat wel in ons voordeel kan spelen is de steun van de vele fans langs het parcours.”