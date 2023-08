Evenepoel heeft ideaal scenario voor ogen: “Dan kunnen we mentale spelletjes spelen”

Aanwezig in ‘Watts Occurring’, de podcast van Geraint Thomas: Remco Evenepoel (23). Over waar de titelverdediger het op het WK wielrennen ziet gebeuren en hoe België het daar in Glasgow moet aanpakken met ook Van Aert in één team. “Met wat ik in de laatste eendagskoersen heb getoond, moeten ze erin geloven dat ik op bijvoorbeeld vijf kilometer van de streep nog kan wegrijden.”

‘Little bastard’, zo wordt Remco Evenepoel - en dat vindt hij helemaal prima - in de podcast aangekondigd door Geraint Thomas. Stilaan het vaste koosnaampje van de Welshman voor de huidige wereldkampioen. En dat is positief bedoeld, het spreekt de bewondering van Thomas uit voor de bijzondere capaciteiten van Evenepoel.

Uiteraard ging het over de race van zondag. En de tactiek van Evenepoel. “In tegenstelling tot vorig jaar is het véél moeilijker te voorspellen waar het zal gebeuren”, stelt Remco. “De kans is groot dat de koers zal openbreken waar niemand het verwacht. Iedereen spreekt over de Montrose Street (een strook van 200 meter aan gemiddeld 7,7 procent, op 1,5 kilometer van de finish, red.), maar mogelijk gebeurt daar niks. Omdat iedereen het verwacht. Het wordt in elke bocht, op elke strook opletten. Het is een WK waar we continu full gas zullen moeten rijden. Onvoorspelbaar gewoon. Misschien is het parcours ook helemaal niet zo zwaar als we allemaal denken?”

Het ideale scenario is dat Wout en ik samen in een klein groepje - 15, 20 renners - naar de finale gaan. Dan kunnen we ook mentale spelletjes beginnen spelen. Remco Evenepoel

Wie Evenepoel als de voornaamste kanshebbers op de regenboogtrui ziet? Van der Poel, Pedersen, Laporte, “de Italianen en Denen” en ook Philipsen en Van Aert uit de eigen stal. Thomas al grappend over die laatste: “Je moet Wout op voorhand zeggen waar je gaat demarreren, maar eigenlijk vroeger gaan. Hem in de luren leggen in feite.” Evenepoel kan er wel om lachen, maar zegt: “Zo werkt het niet op een wereldkampioenschap, hé.”

Want wat als Evenepoel met Van Aert in de finale komt? Gaan ze dan tégen elkaar rijden, zo luidt de vraag? “Wel, dat is het bizarre aan WK’s he. Je bent teamgenoten voor één dag. Maar met wat ik de laatste eendagskoersen heb getoond, zouden ze erin moeten geloven dat ik op bijvoorbeeld vijf kilometer van de streep nog kan wegrijden. Zeker op dit parcours. Maar als we merken dat het echt zal uitdraaien op een sprint met een klein groepje... Hmm, weet je, dit is eigenlijk een heel moeilijke vraag... Het ideale scenario is dat we met zo’n 15, 20 renners naar de finale gaan. Dan kunnen we ook mentale spelletjes beginnen spelen.”

Gent-Wevelgem

Evenepoel toonde op het BK en in de Clasica San Sebastian dat hij nu ook kan rekenen op een sprint. Wat als hij met Van Aert naar de finish gaat, met hun tweetjes? “Hem kloppen? Wout is nog steeds van een ander niveau. (lacht) Maar ik kan hem vragen om te doen wat hij in Gent-Wevelgem deed. De zege gewoon aan mij geven.”

Evenepoel heeft het ook nog even over dat “vreemde concept” op een WK. En dat dus ploeggenoten waar je 364 dagen mee in één team zit plots achter jou gaan rijden. “Denk maar aan Asgreen, hij is in super-vorm. Je hebt eigenlijk alle redenen om pissed te zijn op een ploegmaat als die ervoor zorgt dat je geen wereldkampioen wordt. De dag erna rij je weer in één team, met dezelfde tenue aan. Die heeft wel jouw grote droom afgepakt, hé... Het kan zelfs vriendschappen kosten. Maar op een WK rij je nu eenmaal voor jouw land. Het is een brutaal, hard gegeven.”

Wanneer Evenepoel de podcast heeft verlaten keuvelen Thomas en zijn compagnon Luke Rowe nog wat door. Dat ook Jasper Philipsen als snelste man ter wereld een grote kans maakt. Maar Evenepoel zou toch ook mooi zijn, want dan “rijdt de wereldkampioen volgend jaar in hun team, bij INEOS.” Gekscherend verwijzend naar de vele insinuaties van de laatste maanden. Ofwel: een laatste grapje over die ‘little bastard’ uit Schepdaal.

De volledige aflevering van ‘Watts Occurring’ is HIER te beluisteren.

Volledig scherm Evenepoel en bondscoach Vanthourenhout. © Photo News