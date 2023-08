“Er zijn weinig excuses”: Bondscoach Sven Vanthourenhout “not amused” en scherp voor Belgische beloften

KIJK. Thibau Nys: “We hebben tactische fouten gemaakt”

“Als je met vijf aan de start staat, dan heb je niet de luxe om de koers te controleren. En al zeker niet om achter de feiten aan te rijden”, aldus bondscoach Sven Vanthourenhout meteen na het beloften-WK in Glasgow. “Helaas is dat wel gebeurd. Er was één belangrijke opdracht en dat was mee zijn van bij de start. Als dat niet het geval is, dan zijn er weinig excuses voor mij.”

De Belgische beloften gaven de koers uit handen toen al vroeg in de koers een kopgroep van acht met de uiteindelijke wereldkampioen vertrok. Helemaal vooraan raakten onze landgenoten nooit meer. “Als er acht renner wegrijden die gevaarlijk zijn en daarna nog eens zes van drie landen waarvan we al blij waren dat ze niet bij die acht vooraan vertegenwoordigd waren, dan is dat niet zoals afgesproken.”

“In mijn ogen laten vier van de vijf Belgische deelnemers hier een kans op de wereldtitel liggen. Nys was de enige die niet op alles hoefde mee te springen, maar ook hij had kunnen mee zijn. De andere vier (Vervenne, Vangheluwe, Gelders en Segaert, red.) waren nadrukkelijk aangeduid om mee te gaan met belangrijke landen. Ze waren alle vier individueel sterk genoeg om die mannen die de finale reden de baas te kunnen.”

Volledig scherm © Photo News

“Ik heb nog niet gepraat met de renners, maar ik ben ‘not amused’ met de situatie. Akkoord, Vangheluwe had pech. Gelders kwam zelfs twee keer terug na pech, die was dus heel goed. Ook Alec Segaert had nog een paar snelle ronden in de benen, maar dat was allemaal achter de feiten aan op het plaatselijke rondje. Als ze meteen mee zijn vooraan, dan rijden ze daar op reserve.”

“Bovendien komen we in de finale drie keer tot op 25 seconden en dan werd opnieuw nagelaten om het gat te dichten. Dat is onbegrijpelijk. Nogmaals: ik ben nu heel streng. De jongens zullen wel hun verklaring hebben en ik moet die nog horen, maar dit zal ik vanavond wel aankaarten. Het was niet oké dat er niemand mee was met die acht aanvallers.”

“Er was uitdrukkelijk meegegeven om met sterke landen als Frankrijk, Denemarken en Portugal mee te springen en dat is niet gebeurd. Dit zijn eigenlijk profs die gewoon zijn van wedstrijden van vijf uur te rijden. Dit WK bij de beloften was een koers van vier uur, dan is het belangrijk dat je van bij de start wakker bent en dat is niet gebeurd”, aldus Vanthourenhout.

Volledig scherm © Photo News