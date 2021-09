Eddy en Axel Merckx leiden koning Filip rond op WK wielrennen: “Hij was erg onder de indruk”

WK wielrennenKoninklijk bezoek op het WK wielrennen . Maar wie mocht nu met wie meerijden? Eddy Merckx met de koning of de koning met Eddy Merckx? Als we het goed begrepen hebben, vonden ze het allebei een bijzonder ritje met de volgwagen.

Verrassend: Knokke bleek geen versterkte stad. Uiteraard is een koninklijk bezoek speciaal, maar dat leidde niet tot zotte taferelen. Koning Filip had een dozijn bodyguards in de buurt, maar verder geen poeha. Idem in Brugge. De vorst wandelde rustig door de aankomstzone, wuifde een keer in het rond, maakte een kort praatje met de renners. Dit leek een relaxte namiddag.

“Ik denk dat hij ervan genoten heeft”, knikte Axel Merckx, zoon van, en gelegenheidschauffeur van dienst. Merckx junior mocht de wagen besturen van de koning. Samen met zijn vader maakte hij Filip I wegwijs in de geheime wereld van de koers. Met zijn drieën (en een bodyguard) reden ze achter de Belgische ploeg aan tijdens de Mixed Team Relay. “De koning was heel geïnteresseerd”, zei Merckx. “Het was allemaal nieuw voor hem en hij stelde veel vragen, maar ik heb vooral mijn vader laten antwoorden.”

De grote Merckx stond te blinken. “Ik heb hiervan genoten”, zei hij. “Dit was voor mij toch speciaal, ja. Ik ben fier dat mijn zoon met de wagen mocht rijden. Wat de koning wilde weten? Hij stelde veel vragen: over het materiaal, over de helmen, over de fietsen... Hij was ook onder de indruk van de snelheid. “

Anders dan we hadden gedacht, is de koning geen absolute leek. Axel Merckx: “Neen, neen, dit was zijn eerste keer, maar je voelde dat hij het wel volgt.” Over tactiek hadden ze het niet gehad. Dat liet de koning wijselijk over aan de echte kenners. Merckx en Merckx dus. Vader en zoon hadden het over het parcours van zondag in Leuven en Overijse. Axel: “Ik denk niet dat iemand alleen kan toekomen, maar het parcours is zwaarder dan veel mensen denken. Het is geen Ronde van Vlaanderen of Amstel Gold Race, maar onderschat het niet. De afstand gaat een rol spelen.”

Eddy: “Klopt, die 268 kilometer gaan doorwegen. De sterksten gaan vanzelf naar voor komen in de finale, maar een sprint is toch niet uitgesloten. Geen massasprint, dat niet, maar het kan nog een redelijke groep samen zijn.”

Is dat een goed scenario voor de Belgen? Van Aert hoeft van niemand bang te zijn, menen ze bij het bekendste wielergeslacht van het land. Axel: “Zeg zelf, wie gaat hem kloppen in een spurt met een kleine groep? Of in een grote groep, na zo’n race?”

Eddy: “Natuurlijk staat Van Aert onder druk, maar ik zie geen probleem. Hij is dat gewoon van in de klassiekers en de Tour, hij is geen neoprof meer.”

De opdracht is simpel: België moet maken dat Van Aert in de finale raakt en dan is het aan hem om het af te maken. Alleen, hoe doe je dat? Door defensief te rijden en de zaak te controleren, of net door offensief te koersen en de concurrentie onder druk te zetten? “Niet eenvoudig”, bedacht vader. “Ik zou de koers toch zwaar maken. Op een kleine 100 kilometer van de streep moeten ze eraan beginnen om wat vervelende mannen overboord te gooien.”

Zoon: “We moeten in ieder geval met elke ontsnapping mee zijn. Van Aert moet reageren op Colbrelli, Van der Poel, Pidcock en Alaphilippe. De anderen moeten de rest volgen. Gewoon controleren en gokken dat Van Aert het afmaakt. Hij is de leider.”

Voor een tweede kopman is geen plaats. Reden waarom Merckx senior een vraagteken plaatst bij de selectie van Remco Evenepoel. “Versta me niet verkeerd: hij is zeker een groot renner, maar wat wordt zijn rol?” Merckx heeft ook gezien wat er op de Spelen in Rio is gebeurd, en eigenlijk in elke andere koers die Evenepoel rijdt. “Hij rijdt vooral voor zichzelf”, zei hij eerder deze week nog. En dus had hij misschien een andere keuze gemaakt, voegde hij er aan toe. “Als je één kopman hebt, moet je tenminste één ploegmaat van die kopman selecteren voor het geval er iets gebeurt.”

Dat is dan een pleidooi voor Nathan Van Hooydonck? Merckx benadrukte dat hij zich niet wil moeien met de selectie van Sven Vanthourenhout, hij beschreef enkel hoe hij het destijds als kopman aanvoelde. “Ik denk dat de selectie er anders had kunnen uitzien. Maar we zullen zien wat ervan komt. Het WK bestaat honderd jaar, het is in België: wat kan je anders hopen dan dat Van Aert wint?”

Koning Filip met UCI-voorzitter David Lappartient.

Hoog bezoek in Brugge: koning Filip volgt het WK wielrennen samen met Eddy Merckx