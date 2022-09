Dominante Zoe Bäckstedt pakt dubbel, ook Belgische juniores tevreden over WK

Belgische juniores tevreden

Xaydee Van Sinaey finishte als eerste Belg op de negende plaats. “En daar ben ik heel tevreden mee”, vertelde ze na afloop. “Op het EK eindigde ik als zevende, nu is het een negende stek en dat op een heel lastig parcours. Ik voel me nog altijd meer crosser dan wegrenner. Dit betekent dus wel wat voor mij en het is een opsteker na mijn mindere prestatie in de tijdrit. Ik ben gelukkig niet voor niks naar hier afgereisd (lacht). En ik ben nog altijd maar eerstejaarsjunior, hier kan ik op verder bouwen.”

Fleur Moors (12e) was onderweg kwistig met haar krachten. In de sprint had ze niet veel meer in de benen. “Die laatste keer Mount Pleasant was echt heel lastig”, blikte ze terug. “De benen liepen helemaal vol, maar ik zag plots Xaydee langs me rijden en dat gaf me extra motivatie. Ik bleef in die groep, maar in de sprint zelf had ik nog weinig kracht. Ik ben ook niet echt een sprinter. Twaalfde, daar kan ik mee leven.”