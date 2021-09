“Dit doet pijn”: meest ondankbare plaats voor Jasper Stuyven in net zijn thuis-WK

Net geen eremetaal voor Jasper Stuyven, en dat in zijn thuisstad. De ontgoocheling was enorm bij de Leuvenaar. Gestreden, maar net niet. Vierde. “Ik weet niet goed wat te zeggen... Dit is pijnlijk. In de spurt kwam ik net tekort, al was er van een echte spurt niet echt sprake meer. Het publiek was geweldig en daar heb ik van genoten, ja. Dat ik hen dan geen medaille heb kunnen schenken, dat doet pijn.”