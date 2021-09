De strijd om de beste kampeerplek langs het WK-parcours in Leuven: “Mensen kwamen smeken aan onze deur”

WK Wielrennen Cian Uijtde­broeks kan leven met resultaat: “Ik ging tot op de limiet, maar het was niet genoeg”

21 september Elf dagen geleden veroverde Cian Uijtdebroeks nog zilver op het EK in Trento, maar op het WK wielrennen viel hij naast de medailles. “Ik ging tot op de limiet, maar het was niet genoeg”, vertelt hij voor de camera van VTM Nieuws. “Ik zit niet in de vorm van mijn leven, maar dramatisch was het nu ook weer niet. Met mijn gewicht had ik ook wat nadeel op het vlakke parcours. Maar uiteindelijk ben ik tevreden, want ik kon gewoon niet beter.”