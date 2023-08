De race om het snelste pak: Belgische federatie wil fors investeren om medailles in Parijs te verzekeren

Nu vader Evenepoel vertrek van Remco niet uitsluit: waar komt de ‘zotte liefde’ van Ineos voor de wereldkam­pi­oen vandaan?

Impossible is nothing. De rijkste ploegen van het peloton hebben volop hun zinnen gezet op Remco Evenepoel (23) en dat geeft vader Patrick openlijk toe. Hij sluit een vertrek van zijn zoon bij Soudal Quick-Step zelfs niet uit. Ineos Grenadiers is al langer stapelgek van Evenepoel. Vanwaar die onvoorwaardelijke liefde? Wat zijn ze daar van plan met de wereldkampioen? En hoe groot is de slaagkans om hem los te weken, ondanks een lopend contract?