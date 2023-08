De allerbeste van de wereld! Lotte Kopecky kroont zich tot wereldkampioene op de weg

De beste op de piste en nu ook de beste op de weg: Lotte Kopecky (27) heeft de wegrit op het WK wielrennen in Glasgow gewonnen. Diep in de finale snelde ze met allure van de Deense Cecilie Uttrup Ludwig weg. Een schitterend orgelpunt op een al even schitterend super-WK voor Kopecky.

KIJK. Kopecky besliste de koers op 5 kilometer van de streep

Twee gouden en een bronzen medaille op de piste, maar de honger van Lotte Kopecky op het super-WK wielrennen in Glasgow was nog niet gestild. Onze landgenote mikte op de regenboogtrui in de wegrit. Met recht en rede: Kopecky ging van start als topfavoriete.

Net als bij de beloften was het ook bij de vrouwen zaak om vroeg in de wedstrijd alert te zijn. Kopecky liet zich in tegenstelling tot Nys en co niet verrassen. Toen de koers nog voor het plaatselijke rondje openbrak reageerden de Belgen alert.

Onder meer Cant en Ghekiere speelden hun rol voor Kopecky, maar het was vooral de Belgische kopvrouw zelf die het heft in handen nam in de straten van Glasgow. Een reeks prikjes zorgde voor uitdunning, maar afscheiding kwam er nooit.

Volledig scherm © Photo News

Tussen de versnellingen van Kopecky door ging Chabbey haar kans. De Zwitserse zou een taaie klant blijken, want ze reed zowaar 60 kilometer alleen op kop. Pas toen de bel luidde voor de slotronde, viel een elitegroepje met zeven rensters haar op de nek.

In dat groepje hadden Kopecky en Vollering elkaar al een paar keer afgetast. De twee topfavorietes lieten de beste indruk, maar slaagden er niet in de rest te lossen. Met Deignan, Uttrup Ludwig en Reusser waren ook nog andere niet te onderschatten kanshebbers mee.

In een spannende slotronde schoot het even alle kanten uit met pogingen van Deignan en Vollering. Constante factor: Kopecky die alert alle gaatjes dichtreed. Toen Uttrup Ludwig probeerde, was Kopecky de enige die ernaartoe kon. Op 5 kilometer ging ze erop en erover.

De wereldtitel wachtte aan de streep en Kopecky was niet meer te houden. De beste wielrenster ter wereld zette een uitroepteken achter een schitterende week in Schotland. Vollering snoepte in haar rug in extremis nog zilver af van Uttrup Ludwig.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Liveblog bekijk belangrijke updates KOPECKY WINT! Kopecky kan het zelf niet geloven. Onze landgenote wordt wereldkampioene. In haar rug snoept Vollering nog nipt zilver af van Uttrup Ludwig. Laatste kilometer Kopecky heeft geen kind aan Montrose Street. De regenboogtrui wacht aan de streep. Nog 3 kilometer 13 seconden op Uttrup Ludwig: dit kan niet meer mislopen voor Lotte Kopecky. Kopecky alleen! Kopecky lost Uttrup Ludwig! Nog 5 kilometer en de regenboogtrui is binnen. Counter Kopecky Kopecky dicht in haar eentje het gat. Met twee voorop nu! Nog 6 kilometer. Aanval Uttrup Ludwig Uttrup Ludwig profiteert even van een momentje vertwijfeling om te versnellen. Kan de Deense verrassen? Krampen Vollering Plots schiet Vollering in een kramp. De Nederlandse stretcht op de fiets en zo valt het weer helemaal stil. Kopecky, Uttrup Ludwig, Reusser, Vollering, Deingen, Schweinberger en Reusser: een van hen wordt wereldkampioene. Counter Vollering Wat een omwenteling. Vollering wil op en over de groep Kopecky. Onze landgenote laat het niet zomaar gebeuren en springt mee op het wiel. Nog 8 kilometer Vollering geeft zich nog niet helemaal gewonnen. De Nederlanse houdt Kopecky en co in het zicht. Het gaat om een handvol seconden. Kopecky naar voren Kopecky en Reusser werken meteen samen en rijden in geen tijd het gat op Schweinberger en Deignan dicht. Met vier de diepe finale in. Het ziet er goed uit voor Kopecky! Nog 10 kilometer Reusser gaat en dan beseft kopecky het gevaar. De Belgische dicht het gaatje op de Zwitserse. Vollering blijft een antwoord schuldig. Pokerende Kopecky Schweinberger en Deignan vertrekken op kousenvoeten. De andere favorieten kijken naar elkaar, Kopecky pokert. Laatste ronde De bel weerklinkt. Chabbey ziet Kopecky, Vollering, Schweinberger, Uttrup Ludwig, Deignan en Reusser terugkomen. Van Veluten lost de rol met mechanische pech. Aanval Vollering Op Montrose Street trekt Vollering de registers open. Kopecky reageert, de rest zit op een gaatje. Weer Kopecky Kopecky poeft weer weg. Schweinberger zit op het wiel, Vollering komt ook terug en dan sluit ook de rest weer aan. Aanval Uttrup Ludwig Uttrup Ludwig gaat op de trappers lopen, maar ze krijgt niemand gelost. De zeven achtervolgers zijn sterk aan elkaar gewaagd, zoveel is duidelijk. Nog altijd Chabbey Chabbey blijft weerstaan. De Zwitserse rijdt nu al 50 kilometer alleen op kop. Voorlopig heeft ze nog 25 seconden voorsprong op het groepje Kopecky. Nog 25 kilometer De zeven achtervolgers werken nu schoorvoetend samen. Iedereen komt een beurtje doen in de achtervolging op Chabbey. Nog twee ronden Van Vleuten is er ook aan voor de moeite. Op de streep houdt Chabbey 15 seconden voorsprong over op Kopecky, Van Vleuten, Vollering, Deignan, Uttrup Ludwig, Reusser en Schweinberger. Weer samen Dan toch de aansluiting. Vollering brengt de rest terug. Nog 30 kilometer. Chabbey leidt nog altijd de dans met 15 tellen voorsprong op Van Vleuten. Kopecky en co volgen op 20 seconden.

laad meer