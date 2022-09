Daar is Mathieu van der Poel, morgen ook in Mixed Relay: “Ze zochten nog een derde man... en ik ben hier nu toch”

“Ze zochten nog een derde man... en ik ben hier nu toch”, sprak Van der Poel bij VTM-journalist Stijn Vlaeminck in Australië. “Je gaat dan toch iets dieper dan op training en we maken kans op een medaille.”

Van der Poel, die er een goeie eerste nacht heeft opzitten in Australië (“van vermoeidheid ben ik vanzelf ingeslapen”), trekt vandaag voor een eerste keer op verkenning. “Het tijdritparcours is grotendeels hetzelfde als dat van zondag. Alleen dat klimmetje komt er nog bij.”

De Mount Pleasant, door Wout van Aert op Strava toch al omschreven als ‘Mount not so Pleasant’. “Dat heb ik gehoord ja, maar anderen zeggen dan ook weer dat het niet zo lastig is. Eerder 15 dan 20 procent. Maar als je er twaalf keer over moet, wordt het sowieso zwaar. Het parcours lijkt me wat weg te hebben van het EK in Glasgow, maar dan iets lastiger.”