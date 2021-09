Cavendish voor het eerst in vijf jaar naar WK, ook Pidcock en Hayter opgenomen in Britse selectie

WK Wielrennen Van Aert na tweede zilveren medaille: “Er bestaat geen tactiek tegen Julian Alaphilip­pe die zo sterk is”

27 september Wout van Aert moest net als in de tijdrit genoegen nemen met het zilver. Van Aert was op de afspraak in de finale, maar had net als de andere favorieten geen antwoord in huis op de aanval van Julian Alaphilippe. “Er zijn geen excuses, Alaphilippe was gewoon sterker”, was de Belgische kopman eerlijk.