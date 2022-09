Buitenlandse media lyrisch over wereldtitel Evenepoel: “Hij zit aan de tafel van de allergrootsten”

WK wielrennen Remco Evenepoel kroonde zich in het Australische Wollongong tot wereldkampioen wielrennen . België staat in rep en roer, maar ook de buitenlandse pers is lyrisch over het huzarenstukje van onze landgenoot. “Vijf jaar nadat hij het wielrennen ontdekte en twee jaar nadat hij bijna het leven liet in de Ronde van Lombardije, staat het Belgische wonderkind aan de top.”

Spaanse krant ‘Mundo Deportivo’: “Een nieuwe stap in de carrière van het Belgische wonderkind”

“Op slechts 22-jarige leeftijd heeft het Belgische wonderkind, dat een spectaculair jaar beleefde, een nieuwe stap gezet in zijn carrière", schrijft de Spaanse krant ‘Mundo Deportivo’. “Hij deed het zoals hij het wou, met een prachtige solo en een meedogenloos tempo dat zijn rivalen geen ruimte liet om te reageren. Je mag zijn naam noteren bij de groten van de wielersport die de regenboogtrui hebben gedragen.”

Spaanse krant ‘AS’: “Remco Evenepoel presteert altijd”

“Etappekoersen, grote klassiekers, grote rondes of zelfs een wereldkampioenschap. Ongeacht het parcours, Remco Evenepoel presteert altijd. Vandaag bewees hij dat opnieuw. Na zijn fantastische overwinning in de Vuelta, triomfeert hij ook op het wereldkampioenschap in Wollongong. Evenepoel drukt zijn stempel op de geschiedenis van de wielersport. Het Belgische wonderkind deed wat hij het beste kan: zonder om te kijken, gas geven om uiteindelijk alleen over de finish te komen met de grootste voorsprong in een WK (2:21) sinds zijn landgenoot Jean Aerts in 1935 (2:57).”

Franse krant ‘L’Équipe’: “Vijf jaar nadat hij het wielrennen ontdekte en twee jaar nadat hij bijna het leven liet in de Ronde van Lombardije, staat het Belgische wonderkind nu aan de top”

“Dankzij zijn buitengewone talent maakte Evenepoel zich nooit zorgen. Met de vinger op zijn mond kwam hij solo aan, alsof hij de kritiek die voortkwam uit een zeer bewogen begin van zijn carrière definitief achter zich heeft gelaten. Vijf jaar nadat hij het wielrennen ontdekte en twee jaar nadat hij bijna het leven liet in de Ronde van Lombardije, staat het Belgische wonderkind aan de top. Het feest in Schepdaal, het stadje in de Brusselse voorstad waar hij opgroeide en waar hij sinds zijn Vuelta-zege niet meer geweest is, wordt groots. De Belgische renner heeft het internationale wielrennen al in zijn greep en zijn lijst met overwinningen, die al 37 profzeges omvat, zal waarschijnlijk blijven groeien.”

Spaanse krant ‘Marca’: “Hij zit aan de tafel van de allergrootsten”

“De Belg werd gekroond tot de beste van de wereld na een absolute machtsexplosie. Hij leest de race perfect en is tactisch super sterk. Hij is een Kannibaal die al aan de tafel van de allergrootsten zit. Alleen Binda, Merckx en Hinault hadden in hetzelfde jaar een Monument, een Grote Ronde en een wereldkampioenschap gewonnen. Evenepoel is 22 jaar en gaat voor meer.”

Franse krant ‘Le Parisien’: “2022 zal een bijna perfect jaar zijn geweest voor Remco Evenepoel”

“2022 zal een bijna perfect jaar zijn geweest voor Remco Evenepoel. Na Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian en de Ronde van Spanje wint het Belgische wonderkind in Australië zijn eerste wereldtitel. Tien jaar na het laatste Belgische succes, dat van Philippe Gilbert. Met zijn 22 jaar is Evenepoel niet de jongste wereldkampioen in de geschiedenis. Een andere Belg, Karel Kaers, maakte het zegegebaar op de leeftijd van 20 jaar, 2 maanden en 15 dagen. Maar Evenepoel krijgt nog andere kansen om geschiedenis te schrijven.”

