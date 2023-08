Brons dat doet dromen: olympische medaille is plots een stuk realistischer voor Kopecky

Nog een medaille voor Lotte Kopecky (27). Geen goud, wel brons in het omnium. Een opsteker richting Olympische Spelen, want dit wakkert de hoop aan: in Parijs 2024 krijgt Kopecky een extra kans om haar grote droom waar te maken.

“Een medaille op de Olympische Spelen.” Gevraagd naar haar grote carrièredoelen was dat het eerste wat Lotte Kopecky antwoordde deze winter. Zonder zal haar palmares niet volledig zijn, vindt ze. Kopecky heeft heel lang gedacht dat de piste haar enige kans was om die droom waar te maken. Na dit seizoen weten wij - en zij - wel beter: ook op de weg is ze ondertussen absolute wereldtop. In Parijs 2024 heeft ze meerdere kogels.

Wat gebeurde in het omnium valt ondertussen niet te onderschatten. Kopecky is wereldkampioene in de afvalling en de puntenkoers, met overmacht, maar dat zijn geen olympische disciplines. De ploegkoers is dat wel, een onderdeel waarin België een lange traditie heeft, maar sinds twee maanden staat daar een groot vraagteken. Na de positieve dopingtest van Shari Bossuyt is Kopecky haar partner kwijt, de opvolgsters zijn te jong.

Dus: terug naar het omnium. Met haar bronzen medaille opent Kopecky een nieuwe deur voor zichzelf. Ligt daar die begeerde medaille? De hoop groeit. Wie derde kan worden op een WK kan dat in principe ook op de Spelen. Belangrijk detail: België is nog niet zeker van zijn ticket, maar na woensdagavond komt dat wel heel dichtbij.

Er is dus nog werk aan de winkel. Ook gisteren moest Kopecky diep gaan. Anders dan in de puntenkoers en afvalling moeten de puzzelstukken juist vallen. Dat leek meteen goed te gaan: in de scratch, haar minste nummer, werd ze zesde. “Yes, eindelijk goed begonnen, dacht ik”, zei Kopecky.

Maar in de temporace liep het mis. “Ik holde echt achter de feiten aan.” Kopecky probeerde het nog recht te zetten met een ultieme aanval, maar het was niet het goeie moment: ze werd gecounterd en het halve pak ging in de laatst twee rondes over haar. Resultaat: ze zakte weg naar de elfde plaats. Goud was daar eigenlijk al weg.

“Maar ik weet dat je het hoofd niet mag laten hangen”, aldus Kopecky. In de afvalling en puntenkoers scoorde ze daarna nog maximaal: in haar favoriete onderdelen toonde ze zich weer de beste van het hele pak. Haar afvalling was ronduit indrukwekkend. En in de laatste tientallen meters van de puntenkoers stak ze zelfs nog haar hand uit naar zilver, maar het lukte net niet. Ze werd tweede in de eindsprint. Net te weinig - geen idee waarom de Poolse renster, die niks meer te winnen had, haar daar nog per se de loef wilde afsteken.

De Amerikaanse winnares Jennifer Valente pakte verdiend de titel, zij liet op gans de avond geen enkele steek vallen. De Deense Amalie Dideriksen werd tweede, maar bleek op het einde helemaal murw. Ook de Britse achtervolgster Katie Archibald, een begrip op de piste, werd in de finale overklast door Kopecky. Dat moet de conclusie zijn voor onze landgenote: een medaille in Parijs kan. En als ze de schade kan beperken in haar minst favoriete onderdelen kan ze zelfs meedoen voor goud.

Maar dat is voor later. Vandaag is de WK-wegrit ‘top of mind’. “Mijn benen worden alleen maar beter”, zei Kopecky bij Sporza. “Ik mag met vertrouwen aan de start staan, maar ik ga niet denken dat ik al wereldkampioen ben.”

