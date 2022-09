Belgische selectie verkent (in de regen) WK-parcours, Remco Evenepoel traint als enige op de rollen

WK wielrennenDe Belgische WK-ploeg ging vandaag de plaatselijke ronde in Wollongong verkennen. 't Werd een fietstocht in de gietende regen. Remco Evenepoel bleef als enige in het hotel, de Vuelta-winnaar trainde op de rollen.