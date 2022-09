Belgische beloften kleuren WK, maar schieten finaal tekort: wereldtitel is voor Kazak Yevgeniy Fedorov

WK wielrennen Ook het Vaticaan doet mee in Wollongong: 40-jarige Nederlan­der is eerste pauselijke gezant op het WK wielrennen

Een pauselijke gezant op twee wielen. Jawel, ook Vaticaanstad doet mee aan het WK wielrennen in Wollongong. Athletica Vaticana werd vorig jaar erkend als 200ste land dat aangesloten is bij de internationale wielerunie UCI. De Nederlander Rien Schuurhuis (40) is de opvallende vertegenwoordiger met dienst.

16 september