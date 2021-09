Applaus maar ook boegeroep van Belgische fans voor Alaphilippe: “Dat motiveerde me vooral om er nog harder voor te gaan”

Wk wielrennenGeen Wout, wel Julian. Voor het tweede opeenvolgende jaar. Alaphilippe sprak van een droom. Een onverwachte. En stelde dat hij extra energie putte uit het gejouw van de massa’s Belgische fans langs het WK-parcours in de Leuvense finale. Want naast applaus voor de Franse winnaar waren er ook minder mooie reacties.

Immens groot was de vreugde in het kamp van onze zuiderburen. In het hol van de leeuw de regenboogtrui wegkapen, een Frans droom die werkelijkheid werd. Emoties liepen hoog op. “Dit was niet het plan, maar het werkte toch”, lachte een extatische Alaphilippe tegen bij bondscoach Voeckler. Eén groot voordeel had Alaphilippe: hij weet hoe je wereldkampioen wordt. Vorig jaar in Imola flikte hij het al eens en liet hij Van Aert zich. In Leuven kwam Wout nooit zo dichtbij. Zijn benen wilden niet mee.

Superbenen, die had Alaphilippe wel. “Ik kwam hier ontspannen en gemotiveerd aan deze week en heb nog goed gewerkt de voorbije dagen. Ik wist wat me te doen stond, het parcours lag me. Maar dan nog, had ik nooit gedacht zo ver in de finale mee te gaan. Op twintig kilometer van de finish zei ik tegen Sénéchal dat hij zich moest sparen en dat we even de kat uit de boom zouden kijken. Maar dan ben ik er vol voor gegaan. Mijn eerste demarrage laten volgen door een tweede. En dan was het alles geven... wat heb ik me pijn gedaan. Neen, ik heb geen woorden voor deze triomf.”

Alaphilippe had ook nog een steek klaar richting de Belgische fans die hem uitfloten of op boegeroep trakteerden. “Dat was niet altijd even mooi, ik heb niet altijd vriendelijke woorden naar het hoofd gekregen. Maar die Belgische fans - en ze waren met veel- hebben me alleen maar extra energie gegeven om er nog harder voor te gaan.”

In select clubje van zeven

Imola 2020: Julian Alaphilippe. Leuven 2021: Julian Alaphilippe. De 29-jarige Fransman hoeft zijn regenboogtrui niet in te leveren. In het verleden slaagden zes renners erin om zichzelf op te volgen als wereldkampioen.

• Georges Ronsse (Bel): 1928 in Boedapest en 1929 in Zürich



• Rik Van Steenbergen (Bel): 1956 in Kopenhagen en 1957 in Waregem



• Rik Van Looy (Bel): 1960 in Karl-Marx-Stadt en 1961 in Bern

• Gianni Bugno (Ita): 1991 in Stuttgart en 1992 in Benidorm

• Paolo Bettini (Ita): 2006 in Salzburg en 2007 in Stuttgart

• Peter Sagan (Slo): 2015 in Richmond, 2016 in Doha, 2017 in Bergen

• Julian Alaphilippe (Fra): 2020 in Imola en 2021 in Leuven

Bekijk hier de Belgische WK geschiedenis op Streamz

