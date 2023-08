ANALYSE. Michel Wuyts: “Van der Poel heeft dat tikkeltje meer talent dan Van Aert om op juiste moment toe te slaan”

“Is hij wel nog genoeg een killer?”: onze chef wielrennen over Wout van Aert, die zijn mindere jaar kan goedmaken

2023 is tot nu toe nog geen wonderjaar geweest voor Wout van Aert, stelt onze chef wielrennen. “Moet Wout van Aert ‘just’ niks? Natuurlijk wel. Misschien is de kwestie wel: is Van Aert wel nog een killer genoeg, als je vindt dat je ‘just’ niks moet?” Aan Van Aert om op het WK in Glasgow alles goed te maken.