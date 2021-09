Alle krantenpagina’s over het WK wielrennen gebundeld in uniek boek: 100 jaar strijd om de regenboogtrui, ontelbare straffe verhalen

'Dubbele Zweedsche overwinning', zo stond het in de krant van 6 augustus 1921. Een dag eerder was de Zweed Gunnar Sköd in Kopenhagen de allereerste wereldkampioen wielrennen geworden - toen nog enkel voor amateurs. "De afstand bedroeg 190 kilometer tegen den gang der wijzers." De enige Belg aan de start, regerend olympisch kampioen Henry George, was er niet aan te pas gekomen, lezen we op de vergeelde pagina: "Het was een moeilijke rit, des te meer daar de renners voortdurend met band- en machienbreuken hadden af te rekenen. Henry George kreeg hier ruim zijn deel van."

In alle jaren die volgden, vierden de Belgen meer dan welk ander land een wereldkampioen: 27 keer stond een landgenoot in zijn nagelnieuwe regenboogtrui op het podium. Het begint bij Rik Hoevenaars in 1925 en eindigt - voorlopig - in 2012, wanneer Philippe Gilbert op de Cauberg in Valkenburg onweerstaanbaar naar de titel rijdt. Al die kampioenschappen zijn goed voor bijzondere verhalen - sommige vergeten, sommige legendes geworden. U leest ze nu allemaal, zoals ze toen in 'Het Laatste Nieuws' stonden, in één uniek boek, aangevuld met 24 columns van Hugo Camps. De pagina's over de titelstrijd van komende zondag in Leuven - wordt het Van Aert? - vindt u niet alleen maandag in de krant, maar daarna ook meteen in het boek. Dat wordt bij u thuis geleverd vanaf 11 oktober.