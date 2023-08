Alec Segaert ziet regenboogdroom in WK tijdrijden U23 uiteenspatten in laatste 10 kilometer: “Gemiste kans”

Het stond in de Schotse sterren geschreven. Na zeventien jaar zou Dominique Cornu, de laatste Belgische wereldkampioen tijdrijden bij de U23, eindelijk een opvolger krijgen. Helaas, een bonkige Italiaan verstoorde het feestje van Alec Segaert. “Dit zilver doet me meer pijn dan vorig jaar.”

Total loss, liet hij zich na de finish boven aan het elfde-eeuwse Stirling Castle, symbool van de Onafhankelijkheidsoorlog, languit op het asfalt glijden. Achter hem: het oude kerkhof, waar hij gezien zijn verregaande staat van uitputting quasi rijp voor leek. Zó onmenselijk diep was Alec Segaert gegaan op het afsluitende kasseiklimmetje. Móeten gaan, in het razendspannende duel met de Italiaanse cofavoriet Lorenzo Milesi, WorldTourcollega bij DSM. Bondsdokter Kris Van der Mieren bracht hem weer onder de levenden door een flesje water over zijn rijzige lichaam te gieten. Handen verdwenen achter het hoofd, ogen sloten zich. Zwaar uithijgend, onder de grijze Schotse hemel, zag je hem inwendig vloeken: ‘f***, wéér zilver!’

“Als ik op niveau rijd, mogen er geen drie beter zijn”, zei Segaert vooraf in een interview met HLN. Segaert rééd op niveau. En er waren er effectief geen drie beter. Maar die ene volstond om zijn bonus, die hij initieel had uitgebouwd op zijn Ridley Dean Fast met wat ongebruikelijke 25 mm-bandjes, in de slotfase van de chronorace om te buigen in een deficit en zijn regenboogdroom stuk te prikken. Aan het eerste tussenpunt, na 12,6 kilometer, zette hij Milesi nog op tien volle seconden. Een kloof die tieneneenhalve kilometer verderop was teruggedrongen tot een viertal tellen. Aan tussenpunt drie, na 31,8 kilometer, zag je de bui hangen: bijna 0.04 in het voordeel van de Italiaan.

Of hij niet te voortvarend was gestart? “Noem het ambitieus”, corrigeerde Segaert. “’All in’, zoals het hoort op een WK dat je absoluut wil winnen. Naar het einde toe hoop je dan zo’n voorsprong te kunnen vasthouden. De tussentijden logen helaas niet: Milesi keerde terug. Dat was mentaal niet makkelijk. Ik probeerde nog vol gas te blijven geven. Maar langzaam voelde ik de tank leeglopen. Op het slotklimmetje zat er bijna niks meer in.”

Uiteindelijk liep het verschil nog op tot elf seconden. Segaert: “Een marge die groot genoeg is om Milesi de meer dan verdiende wereldkampioen te noemen. Ook al verrast het me wel een beetje dat hij won. Sterke renner, daar niet van. Ik ken hem al lang. In elke wedstrijd met gelijk welk profiel hield ik tot dusver rekening met hem. Vorig jaar, in de openingsrit van de Toekomstronde over de Iseran, trokken we samen in de aanval en klopte hij me. Net als in de tijdrit van de Tryptique des Monts et Châteaux. Maar op het EK hield ik hem dan weer 1.13 achter me. Dus had ik niet meteen verwacht dat hij me hier, op een parcours dat me enorm goed ligt, zou verslaan. Toch kan ik mezelf niets verwijten. Ik liet het nergens liggen. En plaatste het nummer drie op 39 seconden. Dan kan ik niet zeggen dat ik een slechte tijdrit heb gereden.”

Op het podium werd Segaert geconfronteerd met de rauwe werkelijkheid. ‘Italiaaa, Italiaaa’, galmde het bij het hijsen van de groen-wit-rode tricolore. Zijn fanclub - “De beste ter wereld. Met 50 waren ze, zelfs de lokale Schotse jongens hebben niet zo’n ruime en trouwe aanhang” - lieten het niet aan hun hart komen, juichten dwars door ‘Il Canto degli Italiani’ heen. Er kon wel een glimlach af bij de ex-triatleet uit Lendelede en student burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven. Ook al kleurde die wat groen.

Een gevoel dat ook werd bevestigd door zijn broer en coach Loïc, die níet mee mocht in de volgwagen. “Hij gaat vannacht niet goed slapen. Dit is een grote ontgoocheling.” Segaert zelf hield er “gemengde gevoelens” op na. “Dit zilver doet toch meer pijn dan vorig jaar. Ik geloofde 100% in de wereldtitel. In die zin nijpt het wel. En zie ik het als een gemiste kans.”

Landgenoot Jonathan Vervenne eindigde net buiten de top tien: elfde op 1:42.

