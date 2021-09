Alaphilippe als held onthaald aan hotel van de Fransen, waar feestje losbarst: “Een groot moment”

Onze journalist Jonas Decleer kon Alaphilippe er nog even spreken. “Dit is een groot moment”, aldus de wereldkampioen. “Natuurlijk heb ik de sfeer geapprecieerd. Het was een mooie dag. Deze zege valt ook niet te vergelijken met die van vorig jaar. De emoties zijn compleet anders - winnen in België is natuurlijk fijn. We hebben een goeie koers gereden, hopelijk volgt nu nog een feestje.” En of dat volgde. Bekijk hieronder de video met beelden vanop Ala’s Instagrampagina.