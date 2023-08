“Aangeraakt door een toverstaf”: buitenlandse pers trekt vat met superlatieven open voor Evenepoel (en Van Aert scoort geen goeie punten)

Ook in het buitenland niets dan lof voor het fantastische werk tegen de klok van Remco Evenepoel in de tijdrit van het WK . MARCA spreekt van een onuitputbare motor, AS genoot van zijn genialiteit. “Zijn succes is net zo uniek als zijn talent. Evenepoel is nu al een legende.”

KIJK. Zo werd Evenepoel wereldkampioen tijdrijden

AS: “Aangeraakt door een toverstaf”

“De hoofdrolspeler behoeft geen introductie. Wat is het genieten van jouw heldendaden, jouw genialiteit”, pakt het Spaanse ‘AS’ vol met superlatieven uit. “Heel eenvoudig: Remco werd aangeraakt door de toverstaf van de wielergoden. Tien maanden na zijn wegtitel in Australië kleurde hij de hemel weer met een regenboog. Het palmares, en hij is nog steeds maar 23, begint zowel gevarieerd als eindeloos te worden. Het succes van Evenepoel is net zo uniek als zijn talent. Zelfs zijn huidige situatie - waarbij hij een madeliefje plukt om te beslissen of hij bij Soudal Quick.Step blijft of niet - bracht de Belg niet uit zijn lood. Het was een wonderbaarlijke prestatie. Evenepoel is nu al een legende.”

Volledig scherm "Evenepoel, de regenboogkoning" © AS

MARCA: “Een onuitputbare motor”

Ook ‘MARCA’ is onder de indruk. “Evenepoel gebruikte zijn kracht, zijn motor, zijn finesse en zijn techniek om Ganna achter zich te laten. De Italiaan kwam voor die gouden droom, maar de Belg ontzegde hem die kans. Al acteerde Evenepoel soms ook nerveus. Dat gebaar naar de volgwagen. Een slechte bocht. Niet meteen wat je zou verwachten van een wereldkampioen tegen de klok. Maar hij is het wel. Door telkens die onuitputbare motor aan te zwengelen. En wattages te trappen zoals niemand kan.”

L’Équipe: “Van Aert stelde teleur”

De Franse sportkrant L’Équipe besteedt aandacht aan zowel Evenepoel als Van Aert. “Na de wereldtitel op de weg van vorig jaar mag Remco Evenepoel zich nu ook wereldkampioen in het tijdrijden noemen. Hij is na Abraham Olano nog maar de tweede renner die beide titels pakt. Z'n landgenoot Wout van Aert was ook één van de favorieten, maar hij stelde teleur. Van Aert werd vijfde op ruim anderhalve minuut van Evenepoel.”

La Gazzetta dello Sport: “Evenepoel nam wraak op iedereen”

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport heeft het over een verlossing voor Evenepoel. “Na zijn grote nederlaag van vorige zondag op de gouden dag van Mathieu van der Poel, neemt Evenepoel wraak op iedereen met een indrukwekkende tijdrit.”

De Italianen wijzen op het nu al goedgevulde palmares van de ‘Aerokogel’ en zetten hem tegenover hun chouchou Filippo Ganna. “Hij en Pippo waren rivalen sinds het allereerste wereldkampioenschap tijdrijden. Evenepoel behaalde toen zilver en Ganna brons. In België nam Ganna de bovenhand en eindigde Evenepoel derde. In Australië deed Evenepoel dan weer een pak beter, net als vandaag in Schotland.”

Volledig scherm . © La Gazzetta dello Sport

Wielerflits: “Favorieten als Van Aert (5de) en Küng (12de) kwamen niet in de buurt van de medailles”

“Het goud van Evenepoel had een historisch randje”, schrijft het Nederlandse Wielerflits. “Het was namelijk de eerste keer ooit dat een Belgische renner zich tot wereldkampioen tijdrijden kroonde. Daarbovenop was Evenepoel ook nog maar de tweede renner in de geschiedenis van het wielrenner die zowel de tijdrit als de wegrit kon winnen. De eerste renner die daarin slaagde was de Spanjaard Abraham Olano.”

De prestatie van Van Aert noemt Wielerflits “teleurstellend”. “Favorieten als Wout van Aert (vijfde) en Stefan Küng kwamen (twaalfde) niet in de buurt van de medailles. Na een goede tien kilometer zette Van Aert al een teleurstellende tussentijd neer. De Belg moest al maar liefst 27 seconden toegeven op de toenmalige snelste tijd van de 19-jarige Joshua Tarling. Zijn laatste deel was ietwat beter. Hij liep een paar seconden in op Tarling, maar reed toch nog altijd 49 seconden trager.”

Volledig scherm © Photo News