Zuid-Korea stoot door na stunt tegen Portugal, Ronaldo krijgt het aan de stok met tegenstander: “Hij moet zijn mond houden”

Niet Uruguay of Ghana, wel Zuid-Korea stoot samen met Portugal door naar de 1/8ste finales van het WK. De Zuid-Koreanen wonnen dankzij een goal van Hwang Hee-chan in minuut 91 met 2-1 van Portugal en zijn zo tweede in groep H. Portugal is groepswinnaar. Cristiano Ronaldo kreeg het tijdens de match aan de stok met de Zuid-Koreaan Cho Gue-sung, die vond dat CR7 bij z'n wissel niet snel genoeg van het veld ging.

Fernando Santos voerde zes wissels door bij Portugal, maar dat was er in de beginfase niet aan te merken. De Portugezen begonnen scherp en kwamen al na vijf minuten op voorsprong. Braga-spits Ricardo Horta, één van de nieuwkomers in de basis, trapte de bal op voorzet van Dalot keurig in de verste hoek.

Zuid-Korea had goals nodig en reageerde ook wel. Eerst werd de gelijkmaker nog terecht afgekeurd, maar net voor het halfuur was het toch raak. Ronaldo kreeg een hoekschop ongelukkig op z’n rug, Kim Young-gwon profiteerde en zorgde zo voor 1-1. Nadien kwamen er nog kansen langs beide kanten, maar vooral het vizier van Cristiano Ronaldo stond niet op scherp.

Zuid-Korea had werk op de plank in de tweede helft, maar Diogo Costa écht in de problemen brengen lukte niet. ‘t Was wachten op een schot van de ingevallen Hwang Hee-chan, al was dat te centraal om de keeper van Porto een tweede keer te verschalken.

Ronaldo legt Zuid-Koreaan het zwijgen op

Cristiano Ronaldo zat dan al op de bank. De ploegloze spits, die twijfelachtig was, moest net na het uur zijn plek afstaan aan André Silva. Daar was CR7 uiteraard niet tevreden mee, en dus stapte hij met tegenzin naar de kant. Té traag volgens Cho Gue-sung, die Ronaldo aanmaande om sneller het veld te verlaten. Daar kon Ronaldo dan weer natuurlijk niet mee lachen - de Portugees legde veelzeggend de vinger op de mond en ging ook na het laatste fluitsignaal verder in op het voorval. “Ik zei hem dat hij zijn mond moest houden, aangezien hij geen recht van spreken heeft.”

Toch zouden de Zuid-Koreanen het laatst lachen. In minuut 91 bediende Son nog Hwang Hee-chan en de aanvaller van Wolverhampton legde de 2-1 nog in doel. Een levensbelangrijke goal. Zuid-Korea heeft immers een gelijk punten- en doelpuntensaldo als Uruguay, maar stoot door omdat het meer doelpunten heeft gescoord dan de Zuid-Amerikanen (4 tegen 2). Portugal is ondanks de nederlaag groepswinnaar in groep H.

