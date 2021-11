Zuid-Afrika en Hugo Broos willen match tegen Ghana herspelen na onbestaande strafschop

WK voetbal Belgische vlag krijgt voor Fransen na uitlatin­gen Rode Duivels andere betekenis: "Frankrijk - Frustratie­land: 1-0"

We zijn nu meer dan een week verder, maar het treffen tussen Frankrijk en België in de halve finale van het WK blijft nog steeds nazinderen. Na de giftige prikken van enkele Rode Duivels over de speelstijl van Les Bleus werd onze vlag bij Franse Twitteraars synoniem voor "seum" wat zo veel wil zeggen als "frustratie". Ook een beeld uit de documentaire van het Franse televisiestation TF1 werd bewerkt tot: "Frankrijk - Frustratieland: 1-0".

19 juli