Zorgden WAG’s mee voor vroege WK-exit Duitsland? “Spelers moesten op kinderen letten terwijl vrouwen selfies namen aan het zwembad”

WK voetbal Furieuze Samuel Eto’o vertelt zijn kant van het verhaal na aanval op vlogger die vraagt naar omkoping: “Beschuldi­gin­gen zonder enig bewijs”

Samuel Eto’o (41), voorzitter van de Kameroense voetbalbond en ambassadeur van het WK voetbal in Qatar, ging na de match tussen Brazilië en Zuid-Korea in de clinch met de Algerijnse vlogger Said Mamouni. De ex-topspits van Barcelona, Inter en Chelsea was woest en trapte de man neer met een kniestoot. Het slachtoffer deed achteraf vanop het politiebureau zijn verhaal. Hij vroeg Eto’o naar de gecontesteerde wedstrijd tussen Algerije en Kameroen, die besliste over WK-deelname. De Kameroener zelf kaderde zijn acties later op Twitter.

6 december