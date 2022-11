Zo verdienen de taliban miljoenen aan WK voetbal in Qatar

Het omstreden WK in Qatar gaat niet alleen over voetbal. Het draait evenzeer om geld. Veel geld. Ook de taliban profiteren mee en hebben al miljoenen verdiend, zo onthult de Britse krant ‘The Telegraph’.

Het WK voetbal blijkt een lucratieve business te zijn voor de taliban. Hoge functionarissen van de radicaalislamitische groepering hebben grote winsten geboekt met de bouw van de stadions in Qatar.

Ze stelden zware machines ter beschikking, die bouwfirma’s tegen fikse prijzen kochten of huurden. Een zeer winstgevende activiteit: de ondernemingen betaalden naar verluidt enkele miljoenen in totaal.

Quote De taliban hebben zwaar geïnves­teerd in de opbouw van het WK en het toernooi is een onuitputte­lij­ke bron aan extra inkomsten. Ze verdienden miljoenen Bron van The Telegraph

“De taliban hebben zwaar geïnvesteerd in de opbouw van het WK en het toernooi is een onuitputtelijke bron aan extra inkomsten. Het is de kip met de gouden eieren. Ze verdienden miljoenen”, beweert een bron, die in Doha woonde in het decennium voorafgaand aan de taliban-machtsovername in Afghanistan in 2021.

KIJK. Birgit Herteleer van ‘VTM NIEUWS’ praat met gastarbeiders in Qatar over hun werkomstandigheden

Vredesbesprekingen

Een grote groep van de taliban-leiders woonde vanaf 2013 in Doha, de hoofdstad van Qatar, waar ze langlopende vredesbesprekingen voerden met de Verenigde Staten en de Verenigde Naties.

Volledig scherm Het Khalifa stadion in Doha © REUTERS

Twee hoge taliban-bronnen hebben elk afzonderlijk van elkaar details vrijgegeven aan ‘The Telegraph’ nadat ze hun frustratie hadden geuit over het gedrag van hun leiders in Afghanistan. Terwijl de vertegenwoordigers in Doha een luxeleven leiden, voeren ze in eigen land een zeer conservatief beleid. En dat veroorzaakt wrevel.

Vorige week kondigden de taliban een terugkeer aan naar wrede shariastraffen in Afghanistan, waaronder steniging en geseling. Meisjes mogen niet meer naar de middelbare school. Vrouwen mogen niet werken of gebruikmaken van openbare ruimtes zoals parken, pretparken en sportscholen.

Volledig scherm Het Al Janoub stadion in Qatar © REUTERS

Lucratieve toelagen

De bronnen beschreven hoe ambtenaren tijdens de vredesonderhandelingen lucratieve toelagen kregen om in Qatar te wonen - die ze vervolgens investeerden in zware bouwmachines.

Quote Sommige leden van de taliban bezaten elk zes tot tien zware machines in Doha en verdienden tot 10.000 pond (omgerekend ruim 11.500 euro) per machine per maand

“Sommige leden van de taliban bezaten elk zes tot tien zware machines in Doha en verdienden tot 10.000 pond (omgerekend ruim 11.500 euro) per machine per maand”, zo schrijft ‘The Telegraph’.

Naar verluidt hebben de Qatarese autoriteiten – met goedkeuring van de VS en de VN – hoge functionarissen van de taliban in Doha maandelijks een toelage van duizenden euro’s betaald als onderdeel van hun inspanningen om vredesbesprekingen met het Westen te vergemakkelijken. Ze kregen ook luxueuze terreinwagens, gratis gezondheidszorg en maaltijden.

‘The Telegraph’ heeft vernomen dat het geld aanvankelijk in contanten werd betaald en later rechtstreeks werd overgemaakt op bankrekeningen van de taliban-functionarissen, waardoor het voor de Amerikaanse en Qatarese autoriteiten moeilijk werd om de uitgaven na te gaan.

Volledig scherm Het Khalifa stadion in Doha © REUTERS

“Publiek geheim”

“Het was een publiek geheim in de Afghaanse ambassade in Doha dat het onderhandelingsteam van de taliban en hoge functionarissen goed werden betaald door het Qatarese regime en dat ze deze salarissen investeerden in bouwmachines voor het WK”, zegt een voormalige Afghaanse diplomaat in Doha.

Terwijl er gewerkt werd aan het tot stand brengen van het vredesakkoord van 2020 tussen de taliban en de VS, huisvestte Qatar de leiders van de taliban in eigendommen die worden omschreven als “kleine kastelen”.

In een reactie aan ‘The Telegraph’ verwerpt een woordvoerder van de taliban de bewering dat het “Islamitische Emiraat Afghanistan bouwmachines heeft geleverd aan Qatar voor het WK”. “Geen enkele ambtenaar van het Islamitische Emiraat heeft toelagen geïnvesteerd in zware machines en/of dergelijke machines uitbesteed aan bedrijven”, aldus de woordvoerder.

De meerderheid van deze hoge functionarissen zou inmiddels teruggekeerd zijn naar Afghanistan.