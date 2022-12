Zo groots is Lionel Messi: statistieken van Argentijnse sterspeler tonen meesterschap op WK(‘s) aan

Tweede sterfgeval in korte tijd op WK in Qatar: nu ook Qatarese fotojourna­list overleden

Voor de tweede keer in korte tijd is er een journalist overleden tijdens het WK voetbal in Qatar. De Qatarees Khalid al-Misslam overleed plotseling tijdens zijn werkzaamheden als fotojournalist bij de eindronde, meldde The Gulf Times.

12 december