Zo groots is Lionel Messi: statistieken van Argentijnse sterspeler tonen meersterschap op WK(‘s) aan

Club Med bij Marokko: hoe familie een extra wapen werd voor Hakimi en co

In tegenstelling tot de toplanden, waar de spelershotels hermetisch afgesloten zijn en er geen doorkomen aan is, is het bij Marokko een echte Club Med. Karima El Khannouss, de moeder van Genk-talent Bilal, getuigt hoe de Marokkanen vol inzetten op een cocktail van warmte en moederliefde. “We zijn een grote familie.”

13 december