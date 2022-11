Zijn dochters gaan er naar school en hij vloog al in privéjet van de emir: waarom FIFA-baas Infantino zo naar de pijpen van Qatar danst

BBC-ana­list Alex Scott pakt uit met felbespro­ken One Love-band naast het veld: “Baas van FIFA zal ons nooit begrijpen”

De aanvoerders van zeven Europese landen - inclusief België - zullen dan toch geen One Love-band dragen op het WK Voetbal in Qatar, omdat de FIFA dreigt met sancties. Bekend BBC-analyticus Alex Scott droeg de felbesproken band vanmiddag alvast wél en vol trots naast het veld in het Khalifa International Stadium, waar Engeland en Iran om 14 uur aan hun WK begonnen. Vlak daarvoor was bekend geraakt dat Engeland was gezwicht voor de druk van de FIFA.

