Zere spieren en Gouden Bal als vloek: hoe Karim Benzema tol betaalt van topjaar

Met het gezicht op onweer verliet hij het Aspetar-ziekenhuis in Doha. Ietwat moeizaam daalde Karim Benzema enkele trapjes af, om vervolgens met de wagen naar het spelershotel te gaan. Even later zat hij al op het vliegtuig richting Madrid, waar hij vanmiddag arriveerde. Nog voor het WK begon, is het voor hem al voorbij. De spits zal zijn ploegmaats op televisie moeten volgen. Reken maar dat dit hard aankomt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zaterdag op training voelde Benzema een steekje in de linkerdij. Onderzoek toonde aan dat het om een spierscheur gaat. Er wacht hem een herstel van drie weken. Over een slechte timing gesproken. “In mijn leven heb ik nog nooit opgegeven, maar ik moet aan de ploeg denken, zoals ik altijd heb gedaan”, reageerde hij op sociale media. “Mijn verstand zegt me nu dat ik mijn plaats moet afstaan aan iemand die de groep beter kan helpen om een mooi WK af te werken.” Een vervanger voor Benzema roept bondscoach Didier Deschamps, die ook Pogba, Kanté, Nkunku en Kimpembe moet missen, echter niet op. Oudgediende Olivier Giroud zal zijn plaats naast Kylian Mbappé innemen.

Voor het eerst sinds de Deen Allan Simonsen in 1978 mist de regerende Gouden Bal het WK. De prestigieuze prijs heeft Benzema nog maar weinig geluk gebracht. Sinds hij op 17 oktober met de trofee pronkte in het Théâtre du Châtelet, stond hij meer aan de kant dan tussen de lijnen. Geteisterd door spierblessures werkte hij de voorbije maand amper twee wedstrijden af - goed voor in totaal 116 speelminuten. Verre van een ideale WK-voorbereiding.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat hij het WK mist, is dus geen complete verrassing. Want hoewel hij een fantastisch jaar kende en terecht tot Ballon d’Or werd verkozen, was het achter de schermen vaak een gevecht om fit te geraken én te blijven. In Madrid weten ze er alles van. Na elke wedstrijd of doorgedreven training hadden Benzema’s spieren extra zorg nodig. Het was vaak een race tegen de klok om hem fit te krijgen voor belangrijke duels. Dat lukte meestal, onder meer voor de Champions League-finale tegen Liverpool. Maar wie moet knokken om telkens wedstrijdfit te zijn, botst op een bepaald moment op zijn limiet. Voor het WK leek Benzema net op tijd klaargestoomd, maar een terugval bleek onvermijdelijk. Benzema betaalt de tol - hij is nu eenmaal geen jong veulen meer.

Wie weet doet deze WK-break hem wel goed om na Nieuwjaar weer te kunnen schitteren bij Real. Zou hij de knop snel kunnen omdraaien? Eén ding is zeker: het missen van het WK is een mentale opdoffer. Na de titel in La Liga én de Champions League-winst wou hij in Qatar geschiedenis schrijven door ook de Wereldbeker te winnen. Niet vergeten dat hij er vier jaar geleden in Rusland niét bij was...

Volledig scherm De cover van L'Équipe: "Le Ballon de Plomb". © L'Équipe

Allez, Kylian

Door Benzema’s afwezigheid kunnen de spotlights bij de uittredende wereldkampioen nu nóg meer op één man: Kylian Mbappé. De 23-jarige Parijzenaar als enige speerpunt van ‘Les Bleus’. Zal hij niet om malen. Hij houdt van de aandacht. Maar excelleert hij straks ook?

In zijn queeste om zijn tweede wereldtitel op rij - en nadien de Champions League-winst met PSG - mogen we de beste Mbappé verwachten, toch? Zijn ploegmaats zetten hem al op een piëdestal, proberen hem nog wat extra vertrouwen te geven. Zo vertelde Lucas Hernandez op een persconferentie: “Hij is een geweldige speler en zal voor ons het verschil maken. We zullen hem zo goed mogelijk bedienen.” Dat zal Mbappé graag horen. De Franse hoop rust op zijn schouders. Allez, Kylian.

Volledig scherm © AP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.