“Ze deden stoer. Echt stoer. Daarom gaat Argentinië ook het WK niet winnen”: Noa Lang, fier en verdrietig na WK-debuut en verloren kwartfinale

WK-ster met een groot hart: Hakim Ziyech schenkt premies weg aan arme Marokkaan­se families

En of hij een groot hart heeft. Hakim Ziyech (29), dé ster van het verrassende Marokko op het WK in Qatar, schenkt alle premies die hij met z’n nationale ploeg bij elkaar speelt, weg aan de eigen stafleden of arme families. En hij heeft daar een goede reden voor.

