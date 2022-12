Woede in Duitsland nadat Japan doorstoot na doelpunt waarbij bal al dan niet buiten ging: “Goal had nooit mogen tellen”

Wie vooraf had voorspeld dat Japan op het WK de groep met Spanje en Duitsland zou winnen, is nu wellicht rijk. De Japanners legden gisteren na Duitsland ook Spanje over de knie en bezegelden zo het lot van die Mannschaft , al is er veel te doen over het beslissende doelpunt, waarbij de bal net niét of net wél over de achterlijn ging.

Wat was dat allemaal, gisterenavond in groep E? Toen Duitsland en Spanje tegen respectievelijk Costa Rica en Japan na zo'n tien minuten op voorsprong kwamen, leek het voor de hand liggende scenario zich te voltrekken en beide toplanden zich te plaatsen voor de achtste finales. Maar wat na de rust volgde, was een gekkenhuis. Japan kwam als een wervelwind uit de kleedkamer en stond binnen zes minuten prompt op voorsprong. Doan maakte gelijk, Tanaka zorgde voor de 2-1.

Maar om die tweede goal was en is behoorlijk wat te doen. Mitoma - vorig seizoen nog aan de slag bij Union - kon een voorzet van Doan al dan niet net binnenhouden en legde terug op Tanaka, die dus scoorde. Scheidsrechter Gomes keurde het doelpunt aanvankelijk af, waarna de VAR moest uitmaken of de bal over de lijn was gegaan of niet. Na tergend lang wachten, kwam dan toch de beslissing: geldige goal en 2-1 voor Japan. Op de beelden is het haast onmogelijk om uit te maken of de bal volledig over de achterlijn was - millimeterwerk. Voor alle duidelijkheid: volgens de reglementen moet de bal volledig over de lijn zijn om buiten te zijn.

Spaans bondscoach Luis Enrique kon meteen na de match nog niet veel kwijt over de fase. “Ik heb nog maar één foto gezien, maar die moet wel gemanipuleerd zijn.”

Voor Spanje maakte de nederlaag niet zo veel uit - al moest La Roja de groepswinst wel aan Japan laten -, voor die Mannschaft betekende het doelpunt van Tanaka een verschil van leven of dood. Want door de zege van Japan was zelfs de Duitse overwinning tegen Costa Rica niet voldoende om de tweede ronde te bereiken.

In de Duitse sportkrant ‘Bild’ deed de fase terugdenken aan een eerder Duits trauma. In 1966 verloor Duitsland de WK-finale op het oude Wembley van Engeland nadat een twijfelachtig doelpunt van Geoff Hurst in de verlengingen werd goedgekeurd. Het schot van Geoff Hurst botste via de onderkant van de lat uit het doel. Scheidsrechter Dienst gaf een hoekschop, maar veranderde die op aangeven van de lijnrechter uiteindelijk toch in een goal. Engeland won uiteindelijk met 4-2. “Toen verloor Duitsland door een van de grootste schandalen in de voetbalgeschiedenis. Die goal had nooit mogen tellen - net als het doelpunt van Japan tegen Spanje!”

