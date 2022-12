Woede in Duitsland na controversiële goal Japan: “Doelpunt had nooit mogen tellen”, maar FIFA toont aan dat bal niét over lijn ging

Maar om die tweede goal was en is behoorlijk wat te doen. Mitoma - vorig seizoen nog aan de slag bij Union - kon een voorzet van Doan al dan niet net binnenhouden en legde terug op Tanaka, die dus scoorde. Scheidsrechter Gomes keurde het doelpunt aanvankelijk af, waarna de VAR moest uitmaken of de bal over de lijn was gegaan of niet. Na tergend lang wachten, kwam dan toch de beslissing: geldige goal en 2-1 voor Japan. Op de beelden was het haast onmogelijk om uit te maken of de bal volledig over de achterlijn was - millimeterwerk. Voor alle duidelijkheid: volgens de reglementen moet de bal volledig over de lijn zijn om buiten te zijn. Een dag later bevestigde de FIFA dat de bal niet helemaal over de lijn was (zie video hierboven).