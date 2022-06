WK voetbal 2026 in VS, Mexico en Canada telt zestien speelsteden

In de VS werden elf gaststeden aangewezen. Dat zijn Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles/SoFi Stadium, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area en Seattle. In Canada zal worden gevoetbald in Toronto en Vancouver. Mexico huisvest WK-wedstrijden in Guadalajara, Mexico City en Monterrey.

Het is de vierde keer dat een WK in Noord-Amerika wordt georganiseerd. De laatste keer was dat het geval in 1994 in de Verenigde Staten, toen Brazilië won. Mexico was gastland in 1970 en 1986, toen respectievelijk Brazilië en Argentinië wonnen. Canada was nog nooit het gastland voor het mannen-WK, maar ontving in 2015 wel het WK voor de vrouwen.