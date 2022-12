WK-ster met een groot hart: Hakim Ziyech schenkt premies weg aan arme Marokkaanse families

En of hij een groot hart heeft. Hakim Ziyech (29), dé ster van het verrassende Marokko op het WK in Qatar, schenkt alle premies die hij met z’n nationale ploeg bij elkaar speelt, weg aan de eigen stafleden of arme families. En hij heeft daar een goede reden voor.

KIJK: Dansen met moeder, heldenontvangst in hotel en spelen met kinderen: zo verliep het feest van Marokko

Ziyech debuteerde bij de Marokkaanse nationale ploeg op 9 oktober 2015 en sindsdien heeft de aanvallende middenvelder élke cent die hij met de ‘Leeuwen van de Atlas’ verdiende weggeschonken. Deels aan staffleden van het Marokkaanse team, deels aan arme families in Marokko. ‘t Is Khaled Beyoun, een Marokkaanse schrijver en professor Rechten, die met dat nieuws komt op Twitter. Ook al wat Ziyech zal verdienen aan het fenomenale WK, zal hij dus doneren. Om u een idee te geven: zijn ploegmaats en hij vergaarden tot dusver al 325.000 dollar in Qatar.

De reden voor die ongelooflijke vrijgevigheid moet volgens de Marokkaanse ster zelf gezocht worden in zijn familie. Ziyech werd geboren en groeide op in het Nederlandse Dronten, als jongste telg in een gezin met liefst acht kinderen. Zijn ouders hadden het allerminst breed en toen hij tien was, verloor hij op de koop toe al zijn vader. Het sein voor de jonge Ziyech om te stoppen met school om zijn moeder te helpen met de dagdagelijkse klusjes. En om zich, samen met mentor Aziz Doufikar (de eerste Marokkaanse voetballer in de Nederlandse Eredvisie, red.) volledig te focussen op zijn voetbalcarrière bij Heerenveen. Om het toch maar tot prof te schoppen.

Volledig scherm © AP

En dat lukte dus. Hij brak helemaal door bij de Superfriezen, waarna hij nog in Nederland furore maakte bij Twente en Ajax om in 2020 uiteindelijk voor 40 miljoen euro naar Chelsea te verkassen. En nu gooit hij met z'n land dus ook hoge ogen op het WK. Gaat huidig wereldkampioen Frankrijk woensdag in de halve finale ook voor de bijl?

KIJK. Belgisch-Marokkaanse videoanalist El Habchi: “Wat gaat dat geven als we het WK winnen”

Ziyech nog onzeker ‘t Is evenwel niet zeker dat Marokko een beroep gaat kunnen doen op z'n sterspeler. Die moest de strijd in de kwartfinale tegen Portugal voortijdig staken met een blessure en is onzeker voor Frankrijk. ‘t Zou een extra streep zijn door de rekening van coach Walid Regragui, die ook aanvoerder Saïss toen zag uitvallen en eerder al Mazraoui en Aguerd - allen verdedigers - verloor. Walid Cheddira is na zijn dubbele gele kaart geschorst. Volledig scherm © ANP / EPA