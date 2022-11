WK-SELECTIES. De 26 namen bij Brazilië zijn bekend - Titelverdediger Frankrijk bulkt opnieuw van de kwaliteit

Dit artikel krijgt bij elke nieuwe selectie een update.

GROEP B

WALES

De grote naam in de selectie van de Welshe bondscoach Rob Page is uiteraard Gareth Bale. De voormalige ster van Tottenham en Real Madrid is op zijn 33ste al een tijdje op zijn retour, maar bij Wales is hij nog steeds dé grote vedette. Doorheen het jaar voetbalt Bale tegenwoordig in de MLS bij Los Angeles FC. “Het maakt me eigenlijk niet veel uit hoe fit Bale is”, aldus Page. “Elke keer dat hij voor de nationale ploeg speelde, stond hij er. Ik maak me echt geen zorgen.”

Naast Bale zijn Aaron Ramsey (Nice) en Ben Davies (Tottenham) de grootste namen. Wie er niet bij is: Rabbi Matondo, vorig seizoen nog smaakmaker bij Cercle in de Jupiler Pro League. “Het is een frustrerende periode voor hem geweest”, verwijst Page naar het gebrek aan speeltijd bij Rangers. “Ik denk dat hij z'n beste voetbal in België speelde. Als hij nu week in week uit had gespeeld en goals had gemaakt zoals in België, zou het een moeilijkere beslissing geweest zijn.”

Doelmannen: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester), Adam Davies (Sheffield United).

Verdedigers: Ben Davies (Tottenham), Ben Cabango (Swansea), Tom Lockyer (Luton Town), Joe Rodon (Rennes), Chris Mepham (Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia), Chris Gunter (Wimbledon), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley).

Middenvelders: Sorba Thomas (Huddersfield Town), Joe Allen (Swansea), Matthew Smith (MK Dons), Dylan Levitt (Dundee United), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Jonny Williams (Swindon), Aaron Ramsey (Nice).

Aanvallers: Rubin Colwill (Cardiff), Gareth Bale (Los Angeles FC), Kieffer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff), Brennan Johnson (Nottingham Forest), Dan James (Fulham).

Volledig scherm Gareth Bale. © Photo News

GROEP D

AUSTRALIË

Australië rekent opnieuw op zijn 30-jarige doelman Mathew Ryan, in het verleden tussen de palen bij Club Brugge en KRC Genk en nu FC Kopenhagen. Hij is aan zijn derde WK toe, net als de 31-jarige aanvaller Mathew Leckie. Qatar wordt het tweede WK voor Aziz Behich, Milos Degenek, Jackson Irvine, Jamie MacLaren, Aaron Mooy en Bailey Wright. Ook de ervaren reservedoelman Danny Vukovic (ex-KRC Genk), die in 2018 in Rusland in de selectie zat maar niet in actie kwam, is van de partij. Zeventien spelers maken voor het eerst kennis met een mondiale eindronde. Onder hen de 24-jarige middenvelder Riley McGree, die tussen 2017 en 2019 eigendom was van Club Brugge, maar geen officiële duels voor blauw-zwart afwerkte. Bondstrainer Graham Arnold geeft aan dat The Socceroos vol vertrouwen naar Qatar trekken. “Het is een unieke en moeilijke kwalificatiecampagne geweest en we arriveren nu in Qatar met een enthousiaste ploeg die er alles aan zal doen om Australië trots te maken.”

Australië neemt het in WK-groep D op tegen wereldkampioen Frankrijk (22 november), Tunesië (26 november) en Denemarken (30 november). Op het vorige WK, in 2018 in Rusland, eindigden The Socceroos laatste in een groep met toen ook al Frankrijk en Denemarken. Peru maakte de poule ruim vier jaar geleden compleet.

Doelmannen : Andrew Redmayne (Sydney FC/Aus), Mathew Ryan (FC Kopenhagen/Den), Danny Vukovic (Central Coast Mariners/Aus).

Verdedigers : Nathaniel Atkinson (Hearts/Sch), Aziz Behich (Dundee/Sch), Joel King (Odense/Den), Milos Degenek (Columbus Crew/VSt), Thomas Deng (Albirex Niigata/Jap), Fran Karacic (Brescia/Ita), Kye Rowles (Hearts/Aus), Harry Souttar (Stoke City/Eng), Bailey Wright (Sunderland/Eng).

Middenvelders : Keanu Baccus (St. Mirren/Sch), Cameron Devlin (Hearts/Sch), Ajdin Hrustic (Hellas Verona/Ita), Jackson Irvine (St. Pauli/Dui), Riley McGree (Middlesbrough/Eng), Aaron Mooy (Celtic Glasgow/Sch).

Aanvallers : Martin Boyle (Hibernian/Sch), Jason Cummings (Central Coast Mariners/Aus), Mitchell Duke (Fagiano Okayama/Jap), Craig Goodwin (Adelaide United/Aus), Garang Kuol (Central Coast Mariners/Aus), Mathew Leckie (Melbourne City/Aus), Awer Mabil (Cadiz/Spa), Jamie MacLaren (Melbourne City/Aus).

Volledig scherm Mathew Ryan. © AFP

DENEMARKEN

Ook Kasper Hjulmand heeft zijn namen vrijgegeven voor het WK. Opvallend: dat zijn er in eerste instantie nog geen 26. Voorlopig houdt de Deense bondscoach het bij 21 namen in de loop van volgende week komen er vijf bij. Grote vraag is of Casper Nielsen dan nog op een selectie moet hopen. De Deense middenvelder van Club Brugge is er in eerste instantie niet bij, Andreas Skov Olsen wel. Simon Kjaer en Christian Eriksen, de twee hoofdrolspelers van het EK, zitten allebei ook in de selectie. Verder valt nog de aanwezigheid van Joakim Maehle (ex-Genk) op.

Doelmannen: Kasper Schmeichel (Nice/Fra), Oliver Chistensen (Odense)

Verdedigers: Victor Nelsson (Galatasaray/ Tur), Simon Kjaer (AC Milan/Ita), Joakim Maehle (Atalanta/Ita), Andreas Christensen (Barcelona/Spa), Daniel Wass (Brondby), Joachim Andersen (Crystal Palace/Eng), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor/Tur), Rasmus Kristensen (Leeds/Eng)

Middenvelders: Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham/Eng), Thomas Delaney (Sevilla/Spa), Christian Eriksen (Manchester United/Eng), Mathias Jensen (Brentford/Eng)

Aanvallers: Andreas Skov Olsen (Club Brugge/Bel), Mikkel Damsgaard (Brentford/Eng), Kasper Dolberg (Sevilla/Spa), Martin Braithwaite (Espanyol/Spa), Jonas Wind (Wolfsburg/Dui), Andreas Cornelius (Kopenhagen), Jesper Lindstrom (Frankfurt/Dui)

Volledig scherm Andreas Skov Olsen. © AFP

FRANKRIJK

Geen 26 maar wel 25 spelers nam de Franse bondscoach Didier Deschamps op in zijn selectie voor het WK. Op 22 november begint de wereldkampioen aan zijn titelverdediging tegen Australië. Grote verrassingen had Deschamps vanavond niet in petto. Karim Benzema, de spits die al drie weken aan de kant staat bij Real Madrid, zal er in Qatar gewoon bij zijn.

Het was op de Franse zender TF1 dat Didier Deschamps de namen van de 25 gelukkigen bekend maakte. Dat Paul Pogba (Juventus) en N’Golo Kanté (Chelsea) er niet bij waren, was vooraf geweten: de twee middenvelders zegden af door blessure. Dat is ook de reden waarom Deschamps de voorkeur gaf aan Alphonse Areola (West Ham) als reservedoelman eerder dan aan Mike Maignan (AC Milan): hij sukkelt met een kuitblessure. Op wie Deschamps ook geen beroep doet: Jonathan Clauss (Marseille), Ferland Mendy (Real Madrid), Lucas Digne (Aston Villa) en Wissam Ben Yedder (AS Monaco).

Raphaël Varane, Presnel Kimpembe en Karim Benzema geeft hij dan weer het voordeel van de twijfel. Verdediger Kimpembe deed nog niet veel matchritme op na een blessure aan de hamstrings en speelde nog maar 70 minuten sinds 10 september. Varane blesseerde zich op 22 oktober met Man United aan de bil en zal zeker niet meer spelen tot de eerste WK-match. Ook Benzema komt tot het WK niet meer in actie bij Real Madrid. “Het zijn drie aparte gevallen,” legde Deschamps uit. “Over Kimpembe maak ik me geen al te grote zorgen, hij zal zondag weer spelen. Varane is wat langer buiten strijd maar ik reken op hem voor de eerste match tegen Australië. Dat Karim nu niet aan voetballen toe komt, is niet omdat hij dat weigert, maar gewoonweg omdat hij er fysiek niet toe in staat is. Hij neemt geen risico’s. Ik ga ervan uit dat hij in Qatar inzetbaar zal zijn.”

Op het EK van 2020 moest Deschamps veel brandjes blussen, zoals tussen zijn spitsen Olivier Giroud en Kylian Mbappé - toch neemt hij de twee aanvallers opnieuw mee naar Qatar. Maar de 36-jarige Giroud heeft zich bij AC Milan in de kijker gespeeld, met 9 goals en 4 assists in 18 matchen. “Iedereen wil graag titularis zijn, maar Olivier kent zijn statuut. Ik heb daar met hem al uitvoerig over gepraat. Gezien zijn prestaties lijkt het voor de ploeg toch het beste dat ik hem mee naar het WK neem.” En over Mbappé: “Uiteraard is Kylian geen speler zoals een ander. Als hij speelt naar zijn mogelijkheden is hij buiten categorie. Maar net als Giroud en Benzema moet hij zich ook schikken naar het collectief.”

Het wordt voor Frankrijk in Qatar een haast onmogelijke opgave om hun titel te verlengen -volgens de stats toch. Slechts twee landen lukten dat ooit en het is ook al even geleden: Italië in 1938 en Brazilië in 1962. “We gaan er alles aan doen om die beker te heroveren,” stelde Deschamps. “Ik stel mijn vertrouwen in de 25 spelers die ik selecteerde. Maar ik ga niet verder kijken dat de poulefase. Etappe per etappe. Eerst Australië, dan Denemarken en vervolgens Tunesië. Het is niet makkelijk om aan de top te raken, nog moeilijker om er te blijven.”

Deschamps zelf staat intussen al tien jaar aan het roer van Les Bleus. Maar over zijn toekomst wilde hij niets kwijt: “Mijn ingesteld is niet anders dan voor alle andere toernooien. Wat erna komt, is afhankelijk van de resultaten maar dat houdt me nu niet bezig. Er staat ons een gigantische uitdaging te wachten. En ik ga er samen met mijn staff helemaal voor.”

Over Qatar als omstreden gastheer voor het WK - er was veel te doen over de kwalijke reputatie inzake mensenrechten - bleef de Fransman ook op de vlakte. “Als trainer ben ik een sportieve deelnemer aan het WK, net zoals de spelers - we zijn acteurs en te gast in Doha. Qatar is niet enkele weken terug aangeduid als gastland, maar meer dan tien jaar geleden. Het gaat ons om de sport maar dat wil niet zeggen dat we blind of doof zullen zijn voor wat er om ons heen gebeurt, we gaan daar aandachtig voor zijn. En als speler zich geroepen voelen om zich ergens over uit te spreken, dan staat hen dat vrij, maar ze moeten er ook wel voor opletten dat ze zich als sporters niet voor andere doeleinden laten gebruiken.”

Doelmannen: Alphonse Aréola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes).

Verdedigers: Lucas Hernandez (Bayern München), Théo Hernandez (Milan), Presnel Kimpembe (PSG), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern München), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München), Raphaël Varane (Manchester United).

Middenvelders: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Mattéo Guendouzi (Marseille), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Jordan Veretout (Marseille).

Aanvallers: Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern München), Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Olivier Giroud (Milan), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Christopher Nkunku (RB Leipzig).

Volledig scherm © REUTERS

GROEP E

JAPAN

De Japanse bondscoach Hajime Moriyasu heeft als eerste zijn selectie met 26 namen bekendgemaakt. Met STVV-doelman Daniel Schmidt en Cercle Brugge-aanvaller Ayase Ueda koos hij voor twee spelers uit de Belgische competitie. Nog zes andere geselecteerden hebben een verleden in België. Dat zijn Brighton-winger Kaoru Mitoma, vorig seizoen smaakmaker bij Union, keeper Eiji Kawashima (Straatsburg, ex-Lierse en -Standard), verdediger Takehiro Tomiyasu (Arsenal, ex-STVV), middenvelders Daichi Kamada (Frankfurt, ex-STVV) en Wataru Endo (Stuttgart, ex-STVV) en winger Junya Ito (Reims, ex-Genk). Japan is op het WK ingedeeld in een loodzware poule met Duitsland (23 november), Costa Rica (27 november) en Spanje (1 december).

Doelmannen : Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Eiji Kawashima (Straatsburg/Fra), Daniel Schmidt (STVV/BEL)

Verdedigers : Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Maya Yoshida (Schalke/Dui), Takehiro Tomiyasu (Arsenal/Eng), Hiroki Sakai (Urawa Reds), Yuta Nakayama (Huddersfield Town/Eng), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Monchengladbach/Dui), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (Stuttgart/Dui)

Middenvelders : Wataru Endo (Stuttgart/Dui), Hidemasa Morita (Sporting/Por), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf/Dui), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt/Dui), Junya Ito (Reims/Fra), Kaoru Mitoma (Brighton/Eng), Takumi Minamino (Monaco/Fra), Yuki Soma (Nagoya Grampus), Gaku Shibasaki (Leganes/Spa), Takefusa Kubo (Real Sociedad/Spa), Ritsu Doan (Freibourg/Dui)

Aanvallers : Daizen Maeda (Celtic/Sch), Takuma Asano (Bochum/Dui), Ayase Ueda (Cercle Brugge/BEL)

Volledig scherm Daichi Kamada. © REUTERS

Groep F

De eerste tegenstander van de Rode Duivels die zijn selectie rond heeft is Kroatië. Bondscoach Zlatko Dalic kiest in zijn 26 voor Qatar voor ervaring. Heel wat spelers die vier jaar geleden vicewereldkampioen werden zijn er ook nu weer bij. De ruggengraat van het elftal is met mannen als Lovren, Modric, Kovacic, Brozovic, Kramaric en Perisic (ex-Club) hetzelfde gebleven. Nog een opvallende naam in de selectie: Nikola Vlasic, de broer van ex-hoogspringster Blanka Vlasic.

KROATIË

Doelmannen: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb/Kro), Ivica Ivusic (Osijek/Kro), Ivo Grbic (Atlético Madrid/Spa)

Verdedigers: Domagoj Vida (AEK Athene/Gri), Dejan Lovren (Zenit Sint-Petersburg/Rus), Borna Barisic (Rangers/Ssch), Josip Juranovic (Celtic/Sch), Josko Gvardiol (RB Leipzig/Dui), Borna Sosa (Stuttgart/Dui), Josip Stanisic (Bayern München/Dui), Martin Erlic (Sassuolo/Ita), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)/Kro)

Middenvelders: Luka Modric (Real Madrid/Spa), Mateo Kovacic (Chelsea/Eng), Marcelo Brozovic (Inter Milaan/Ita), Mario Pasalic (Atalanta/Ita), Nikola Vlasic (Torino/Ita), Lovro Majer (Rennes/Fra), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt/Dui), Luka Sucic (RB Salzburg/Oos)

Aanvallers: Ivan Perisic (Tottenham/Eng), Andrej Kramaric (Hoffenheim/Dui), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb/Kro), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb/Kro), Ante Budimir (Osasuna/Spa), Marko Livaja (Hajduk Split/Kro)

Volledig scherm Luka Modric. © REUTERS

GROEP G

BRAZILIË

Op zoek naar een zesde wereldtitel is ook de selectie van Brazilië - een van de favorieten - bekend. De opvallendste naam van bondscoach Tite? Dani Alves - inmiddels 39. Voorts heel wat sterren, niet in het minst in het aanvallend compartiment met Neymar, Vinicius en Gabriel Jesus. Ook Antony is er bij, de man die afgelopen zomer voor 100 miljoen euro van Ajax naar Manchester United trok. Hij kon bij de bekendmaking van de selectie met zijn vreugde geen blijf (zie video hieronder). Roberto Firmino haalde de laatste schifting niet, de gekwetste Philippe Coutinho ontbreekt eveneens. Brazilië zit in een groep met Servië, Kameroen en Zwitserland.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Doelmannen : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Verdedigers: Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Bremer (Juventus), Éder Militao (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea)

Middenvelders: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (West Ham)

Aanvallers: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius (Real Madrid).

Volledig scherm Vinicius. © Photo News

ZWITSERLAND

Murat Yakin, de Zwitserse bondscoach, heeft zijn definitieve selectie rond. Yakin koos voor vier doelmannen omdat met Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) en Jonas Omlin (Montpellier) twee keepers onzeker zijn met blessures. De meest bekende naam in de selectie blijft die van Xherdan Shaqiri. De 31-jarige aanvaller, momenteel in de MLS aan de slag bij Chicago Fire, telt 108 caps. Hij begint in Qatar aan zijn vierde WK. Middenvelder Fabian Rieder (Young Boys) is er voor het eerst bij. Rechtsachter Kevin Mbabu (Fulham) en middenvelder Steven Zuber (AEK Athene) blijven thuis. Zwitserland oefent voor het WK nog in Abu Dhabi tegen Ghana (17 november). In Qatar volgen duels in groep G met Kameroen (24 november), Brazilië (28 november) en Servië (2 december).

Doelmannen : Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Dui), Jonas Omlin (Montpellier/Fra), Philipp Köhn (Salzburg/Oos), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach/Dui).

Verdedigers : Fabian Schär (Newcastle United/Eng), Ricardo Rodriguez (Torino/Ita), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/Dui), Manuel Akanji (Manchester City/Eng), Eray Cömert (Valencia/Spa), Silvan Widmer (Mainz/Dui), Edimilson Fernandes (Mainz 05/Dui).

Middenvelders: Fabian Frei (Basel/Zwi), Denis Zakaria (Chelsea/Eng), Granit Xhaka (Arsenal/Eng), Djibril Sow (Frankfurt/Dui), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire/VSt), Christian Fassnacht (Young Boys/Zwi), Renato Steffen (Lugano/Zwi), Ruben Vargas (Augsburg/Dui), Remo Freuler (Nottingham Forest/Eng), Noah Okafor (Salzburg/Oos

Aanvallers: Haris Seferovic (Galatasaray/Tur), Michel Aebischer (Bologna/Ita), Fabian Rieder (Young Boys/Zwi), Ardon Jashari (Luzern/Zwi), Breel Embolo (Monaco/Fra)

Volledig scherm Xherdan Shaqiri. © Pool via REUTERS